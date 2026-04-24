Actualité de la semaine: Le président sud-coréen Lee Jae Myung en visite au Vietnam

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 16 au 23 avril 2026 :

- Le président sud-coréen Lee Jae Myung en visite au Vietnam.

- Le prix de la presse de la VNA 2025 suscite l’esprit de l’audace et de l’innovation à l’ère numérique.

- Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï-Moscou à partir de juillet.

- Ca Mau : une tortue olivâtre de 60 kg remise à la mer après sauvetage.

- Sa Pa classé parmi les 53 plus belles petites villes du monde par Condé Nast Traveller./.

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