Ho Chi Minh-Ville s’illumine de feux d’artifice pour célébrer la réunification nationale



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À 21 heures précises, le 30 avril, le ciel de Ho Chi Minh-Ville s’est embrasé de couleurs éclatantes lorsque des feux d’artifice ont été tirés simultanément depuis huit sites à travers la ville, à l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril 1975 – 30 avril 2026).

Trois sites ont offert des spectacles pyrotechniques de haute altitude : l’entrée du tunnel de la rivière Saïgon (quartier d’An Khanh), dans le centre de la nouvelle zone urbaine (quartier de Binh Duong) et sur la place du parc Ba Ria (quartier de Ba Ria).

Cinq autres sites ont proposé des feux d’artifice de basse altitude, notamment aux tunnels historiques de Cu Chi (commune d’An Nhon Tay), au parc culturel Dam Sen (quartier de Binh Thoi), à la zone de la tour Saigon Marina IFC (quartier de Sai Gon), dans le quartier des villas Kim Long – pont Rach Dia (commune de Nha Be) et la zone urbaine touristique maritime de Can Gio – Vinhomes Green Paradise (commune de Can Gio).

Le tir de feux d’artifice de haute altitude à l’entrée du tunnel de la rivière Saïgon (quartier d’An Khanh). Photo : VNA

Parallèlement à ce spectaculaire show pyrotechnique, de nombreuses activités culturelles et artistiques gratuites ont été organisées tout au long des jours fériés. Parmi les temps forts figurent les deux représentations inaugurales du nouveau cirque et théâtre polyvalent de Phu Tho, qui a ouvert ses portes pour la première fois au public les 30 avril et 1er mai, avec des spectacles de cirque et de marionnettes. Des spectacles de musique aquatique ont également enchanté le public au parc Ly Thai To n°1.

Par ailleurs, divers programmes artistiques ont été proposés au parc culturel Suoi Tien, au parc central de la nouvelle zone urbaine (quartier de Binh Duong), sur la place du parc Ba Ria et au zoo et jardin botanique de Saïgon. - VNA