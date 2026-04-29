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Musée de Truong Sa : un hommage aux générations ayant préservé la souveraineté nationale

La première pierre du musée de Truong Sa a été posée le 29 avril dans la province centrale de Khanh Hoa, en présence du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Khac Dinh, dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, pour un projet appelé à devenir un symbole majeur de la mémoire nationale et de la souveraineté maritime du Vietnam.

Mise en chantier du musée de Truong Sa. Photo: VNA
Mise en chantier du musée de Truong Sa. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – La cérémonie de mise en chantier du musée de Truong Sa a eu lieu le 29 avril dans la commune de Cam Lam, province de Khanh Hoa (Centre), dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026). Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh, a assisté à l'événement.

Le musée couvrira une superficie d'environ 17 100 m² et représente un investissement total estimé à 299,7 milliards de dongs (11,37 millions de dollars). Le projet est financé par la société par actions Vinhomes et devrait être achevé au premier trimestre 2028.

Selon Nguyen Viet Hung, président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, une fois achevé, le musée constituera un lieu emblématique de la mémoire collective vietnamienne, préservant et exposant des artefacts, des documents et des objets liés à l'archipel de Truong Sa, tout en rendant hommage aux générations ayant défendu et préservé la souveraineté territoriale du Vietnam. Il a ajouté que le musée deviendrait également un site culturel et historique majeur, contribuant à attirer les visiteurs, à promouvoir le développement socio-économique local et à susciter la fierté nationale dès que l'on pense aux mers et aux îles du pays.

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Modélisation numérique de l'espace d'exposition à l'intérieur du musée de Truong Sa. Photo : VNA

Les autorités de Khanh Hoa se sont engagées à collaborer étroitement avec l'investisseur, à résoudre rapidement les difficultés et les obstacles, et à créer les conditions favorables à la mise en œuvre rapide, efficace et dans les délais impartis du projet.

Pham Thanh Liem, président du Comité populaire de la zone spéciale de Truong Sa, s'est réjoui que la cérémonie de pose de la première pierre ait eu lieu à l'occasion du 51e anniversaire de la libération de Truong Sa. Il a souligné que ce moment revêtait une signification particulière et émouvante pour les fonctionnaires, les soldats et les habitants vivant et travaillant sur les îles.

À ce jour, le musée de Khanh Hoa a rassemblé et catalogué 1 154 images, documents, objets et artefacts liés à Truong Sa.

La résolution n° 09-NQ/TW du Politburo, en date du 28 janvier 2022, relative à la construction et au développement de Khanh Hoa à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, fixe pour objectif de faire de la province une municipalité relevant du pouvoir central d’ici 2030. Elle identifie également le développement de Truong Sa en tant que centre économique, culturel et social maritime national, ainsi qu'en tant que rempart pour la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. -VNA

#Musée de Truong Sa #Khanh Hoa #souveraineté nationale
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