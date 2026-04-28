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L’UNESCO continue d’honorer le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Au nom de la délégation vietnamienne, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a reçu le certificat de re-reconnaissance du géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA
Au nom de la délégation vietnamienne, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a reçu le certificat de re-reconnaissance du géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

Paris (VNA) - Le 27 avril, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, s'est tenue une cérémonie solennelle de remise de certificats à 12 nouveaux Géoparcs mondiaux et à 44 géoparcs ayant franchi avec succès le processus de réévaluation, dont le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang du Vietnam.

Il s'agit de la deuxième fois que l'UNESCO organise cette cérémonie pour les nouveaux membres, et la première pour les réévaluations. L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la Délégation permanente vietnamienne auprès de l'UNESCO, a reçu ce certificat en présentiel. Parallèlement, des responsables de la province de Cao Bang, dont Nong Thi Tuyen et Vi Tran Thuy, respectivement directrices adjointes du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme et de celui des relations extérieure, y ont assisté par visioconférence.

C'est la deuxième fois que le Géoparc de Non Nuoc Cao Bang franchit ce processus pour recevoir à nouveau le "Carton vert", le résultat le plus élevé de l'évaluation périodique de l'UNESCO, confirmant ainsi le maintien officiel de son titre pour quatre années supplémentaires.

Auparavant, en juin 2025, la province avait accueilli la délégation d'experts onusiens chargée de la réévaluation. En septembre 2025, lors de sa 10e session, le Conseil du Réseau mondial des Géoparcs avait recommandé d'attribuer ce deuxième "Carton vert" au site.

Il s'agit d'une reconnaissance méritée pour les efforts constants de Cao Bang dans la conservation et la valorisation du patrimoine géologique, culturel et naturel, en lien avec le développement des moyens de subsistance de la communauté. Cela affirme l'engagement de la localité à appliquer sérieusement les recommandations antérieures des experts onusiens, en visant un développement durable et une diffusion profonde des valeurs patrimoniales à l'international.

Selon l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cette première cérémonie dédiée aux réévaluations démontre que l'UNESCO accorde de plus en plus d'importance à la détermination des pays et des populations locales pour préserver ce titre. C'est un événement très significatif alors que 2026 marque les cinquante ans de l'adhésion du Vietnam à l'UNESCO.

Cette cérémonie de 2026 réaffirme le rôle du Réseau mondial des Géoparcs comme plateforme de coopération internationale efficace pour partager les expériences et promouvoir la conservation. Face aux défis climatiques, des modèles de réussite comme Non Nuoc Cao Bang continueront d'inspirer d'autres localités mondiales. Reconnu le 12 avril 2018, ce site possède une histoire géologique exceptionnelle de plus de 500 millions d'années. S'étendant sur 3.683 kilomètres carrés et couvrant 36 communes et quartiers, il abrite de multiples paysages pittoresques et vestiges culturels de renommée nationale et internationale.- VNA

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#UNESCO #Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang #Géoparc mondial
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