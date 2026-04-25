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Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Dans l’art du Tuông (théâtre classique vietnamien), le maquillage scénique, communément appelé « ve mat » (peinture du visage), constitue l’un des éléments les plus emblématiques et fondamentaux. Véritable langage visuel, il permet au public de percevoir immédiatement la personnalité, le statut social et la moralité des personnages dès leur entrée en scène.

Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Dans cette tradition scénique, le maquillage dépasse largement la simple recherche d’esthétique. Il s’inscrit dans un langage codifié et rigoureux, où le visage de l’acteur devient une véritable surface d’écriture. Par le jeu des couleurs, des lignes et des symboles, il révèle d’emblée les traits de caractère, les intentions et l’âme du personnage, rendant son identité immédiatement perceptible au spectateur.

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Dans cette forme d’art traditionnelle, le maquillage ne se limite pas à une fonction esthétique. Il relève d’un processus minutieux et hautement codifié, visant à « graver » les traits psychologiques du personnage sur le visage de l’acteur. Photo: VNA
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Chaque ligne, chaque couleur, chaque motif participe à la construction d’une identité scénique immédiatement lisible. Photo: VNA
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Les visages aux compositions élaborées constituent l’un des principaux attraits de cet art théâtral, captivant immédiatement le regard du spectateur. Photo: VNA
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Les artistes ajustent leur maquillage en fonction du personnage qu’ils incarnent, afin d’en traduire au mieux le caractère et la personnalité sur scène. Photo: VNA
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Sur scène, la performance de l’acteur est magnifiée par cette métamorphose visuelle, qui confère au personnage toute sa profondeur dramatique et sa force expressive. Photo: VNA
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Apparence du général Trịnh Ân dans la pièce « La générale Đào Tam Xuân ». (Photo : VNA)
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La création du personnage antagoniste Hàn Phụng met en lumière la diversité des styles de maquillage. Photo : VNA
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Couleurs et motifs (rouge, noir, rayé) fusionnent avec les dialogues et la gestuelle pour donner vie au récit. Photo : VNA
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Chaque apparition dans le Tuông est une révélation visuelle : le maquillage guide le regard et annonce la nature profonde du personnage. Photo: VNA
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Le visage devient une toile vivante, où s’inscrivent les émotions, les valeurs et la hiérarchie sociale des personnages. Photo: VNA
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