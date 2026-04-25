Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Dans cette tradition scénique, le maquillage dépasse largement la simple recherche d’esthétique. Il s’inscrit dans un langage codifié et rigoureux, où le visage de l’acteur devient une véritable surface d’écriture. Par le jeu des couleurs, des lignes et des symboles, il révèle d’emblée les traits de caractère, les intentions et l’âme du personnage, rendant son identité immédiatement perceptible au spectateur.
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Da Nang place l’économie maritime au cœur de sa stratégie de croissance durable
Considérant l’économie maritime comme un pilier stratégique, Da Nang intensifie le développement de ce secteur en étroite synergie avec la logistique, le transport maritime et l’industrie. La ville ambitionne de s’affirmer comme une grande métropole maritime de rang international, moteur de croissance pour la région Centre – Hauts Plateaux du Centre et véritable porte d’entrée commerciale du Vietnam vers l’Asie-Pacifique.
Le thé de Suoi Giang : d’héritage des régions montagneuses à marque vietnamienne reconnue
Fort de conditions naturelles favorables, d’une long tradition culturale et de son intégration au programme OCOP (Chaque commune un produit), le thé Shan Tuyet de Suoi Giang voit progressivement sa valeur ajoutée se renforcer et son marché de consommation s’élargir.
Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier
Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus d’un million de touristes étrangers, soit une hausse remarquable de 61,5 % en glissement annuel, représentant près de 50 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Cette dynamique soutenue confirme l’attractivité croissante de la destination, portée par la reprise du tourisme international et la diversification de l’offre touristique.
Police mobile : un "bouclier d’acier" au service de la paix sociale et de la sécurité de la population
La Police mobile est la principale force armée de la Police populaire, chargée de protéger la sécurité nationale ainsi que de maintenir l’ordre et la sécurité publics. Dotée d’équipements spéciaux, cette force constitue un "bouclier d’acier" contre le terrorisme, les émeutes et les criminels dangereux, contribuant ainsi à garantir un environnement sûr pour les activités sociales et le développement du pays.
La tour Po Klong Garai : témoin de l’architecture cham sur la terre ensoleillée et venteuse de Khanh Hoa
Classée vestige architectural et artistique national spécial, la tour Po Klong Garai dans la province de Khanh Hoa a été construite à la fin du XIIIe siècle en hommage au roi Po Klong Garai, célèbre pour avoir contribué au développement du réseau d’irrigation.
Con Co : le réveil de la "perle verte" au large de Quang Tri
Située au large de la province de Quang Tri, l’île de Con Co, autrefois surnommée "l’île d’acier" en raison de sa résilience durant la guerre, dévoile aujourd’hui un nouveau visage, plus verdoyant et paisible.
Le lycée Quoc Hoc de Hue, témoin d’une élégance architecturale au cœur de l’ancienne capitale
La beauté ancienne de cet établissement plus que centenaire marque profondément les générations d’élèves, les habitants et les visiteurs de passage dans la ville de Hue.
Dong Thap : L’application de la technologie de pointe dans la lutte contre l’incendie de forêt
La province de Dong Thap compte plus de 7 740 hectares de terres forestières. En pleine saison sèche, marquée par une chaleur intense et un assèchement critique des canaux et des fossés, les risques d’incendie sont particulièrement élevés. Face à cette situation, les gestionnaires forestiers multiplient les mesures de prévention, misant notamment sur l’intégration de technologies et d’équipements modernes pour assurer une surveillance précoce et à distance des zones à risque.
Le village de tissage du lin de Lung Tam – Un exemple brillant de préservation du patrimoine attaché au bien-être social
Au cœur du Haut plateau karstique de Ha Giang, les femmes Hmong de la commune de Lung Tam, dans la province de Tuyen Quang (Nord), perpétuent au quotidien les techniques traditionnelles de tissage du lin, produisant des objets culturels uniques et très fonctionnels.
Hausse de la production électrique au premier trimestre, avec un mix dominé par le charbon
Au premier trimestre 2026, la production totale d’électricité du Vietnam a atteint 76,86 milliards de kWh, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le mix énergétique national demeure dominé par la production thermique au charbon, suivie de l’hydroélectricité, des énergies renouvelables, des turbines à gaz et des importations d’électricité.
Le palais An Dinh, trésor architectural de la ville de Hue
Construit en 1917, le palais An Dinh comptait à l’origine dix structures. Aujourd’hui, seules trois subsistent presque intactes : la porte principale, le pavillon Trung Lap et l'édifice Khai Tuong. Ce dernier se dresse avec élégance, tel un véritable château de style européen, au cœur de l’ancienne capitale impériale de Hue.
La route Pavie : un patrimoine oublié en voie de valorisation touristique
L’ancienne route de pierre Pavie était autrefois une voie de communication vitale reliant l'ancien district de Phong Tho (province de Lai Chau) à celui de Bat Xat (province de Lao Cai). Elle a été conçue et construite au début du 20e siècle. Aujourd’hui, ce vestige centenaire, dont certains tronçons ont été remarquablement conservés, suscite un intérêt croissant pour le développement du tourisme expérientiel et de la randonnée. Les autorités locales et les acteurs du secteur touristique y voient un potentiel majeur pour la création d’itinéraires de trekking à travers les forêts primaires, les reliefs montagneux et les villages ethniques environnants.
Le gâteau Kà tum, joyau culinaire des Khmers de la région des Sept Montagnes
En se rendant dans la région des Sept Montagnes (Bay Nui), à An Giang, les visiteurs ne découvrent pas seulement la majesté des paysages naturels, mais aussi une richesse culinaire singulière, dont le gâteau Kà tum constitue l’une des expressions les plus emblématiques.
Quang Ngai : la mangrove de Bau Ca Cai, « poumon vert » sauvage et attrayant
La mangrove de Bau Ca Cai, située dans le hameau de Thuan Phuoc, s’étend sur plus de 100 hectares de paysages naturels préservés. Véritable havre de biodiversité, elle offre un écosystème riche où se mêlent végétation luxuriante et faune typique des zones humides. En venant ici, les visiteurs peuvent embarquer pour une promenade en bateau à travers une forêt dense de palétuviers blancs, dont les racines entrelacées dessinent un décor à la fois mystérieux et captivant. Un espace propice à l’évasion et à la reconnexion avec la nature.
Bac Ninh : La valeur intemporelle des tablettes de bois de la pagode Vinh Nghiem
La pagode Vinh Nghiem située dans la province de Bac Ninh, conserve actuellement 3 050 tablettes de bois gravées. Il s’agit non seulement d’un patrimoine documentaire précieux et rare, mais aussi d’un témoignage remarquable de la richesse culturelle, historique et spirituelle de la nation vietnamienne.
Industrie navale à Hai Phong : l’innovation au service de l’intégration
De la conception initiale à l’usinage en circuit fermé, la parfaite synergie entre l’expérience artisanale et la maîtrise des technologies modernes par les ouvriers permet de livrer des navires en acier conformes aux standards internationaux, alliant robustesse, précision et excellence opérationnelle.
Le village de Chang Son s’efforce de préserver son artisanat traditionnel
Au cœur de la vie moderne, le village de fabrication d’éventails de Chang Son, situé en banlieue de Hanoï, redouble d’efforts pour préserver son savoir-faire ancestral, tout en intégrant des technologies modernes dans la production et la promotion.
L'effervescence du marché périodique de Phuong Do : l'âme rurale de Tuyen Quang
Comme à chaque rendez-vous dominical, le marché périodique de Phuong Do, situé dans le quartier de Ha Giang 1, province de Tuyen Quang, s'anime dans une effervescence colorée et chaleureuse. Les ethnies Tay et Dao, vêtues de leurs costumes traditionnels éclatants, affluent des hameaux environnants pour se rencontrer, échanger des produits locaux, partager des histoires et rythmer la place de leurs pas et de leurs voix. Les étals regorgent de légumes fraîchement récoltés, d’artisanat minutieux et de mets traditionnels, créant un véritable kaléidoscope de sons, de couleurs et de saveurs.
Les dunes de Mui Dinh : un « petit désert » au sud de la province de Khanh Hoa
Situées dans la commune de Phuoc Dinh, les dunes de Mui Dinh figurent parmi les sites les plus fascinants du sud de la province de Khanh Hoa, grâce à leur beauté sauvage et singulière. S’étendant sur des centaines d’hectares, ces vastes étendues de sable blanc dessinent un panorama impressionnant, évoquant un petit désert niché au cœur de la côte méridionale du Centre.
Pagode Hang Cong : un édifice rose unique à An Giang
Située dans la commune de Tri Ton, dans la province d’An Giang, dans le Sud du Vietnam, la pagode Krang Kroch, également connue sous le nom de pagode Hang Cong, est un temple bouddhiste theravada khmer vieux de plus d’un siècle. Étroitement liée à la vie culturelle et spirituelle de la communauté khmère de la région de Bay Nui, elle se distingue par sa rare teinte rose et son architecture traditionnelle khmère. Plus qu’un simple lieu de culte, elle constitue aujourd’hui une destination prisée des visiteurs désireux de découvrir l’identité culturelle singulière de la province d’An Giang.