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Le Vietnam accueille la rencontre internationale de photographie PSA 2026

La rencontre internationale de photographie PSA 2026 constitue une occasion permettant aux photographes de partager leurs expériences et leurs visions créatives dans un espace sans frontières, où chaque image raconte une histoire et transmet des émotions.

Cérémonie d'ouverture de la rencontre internationale de photographie PSA 2026 au Vietnam. Photo: VNA
Cérémonie d'ouverture de la rencontre internationale de photographie PSA 2026 au Vietnam. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - La rencontre internationale de photographie PSA 2026 au Vietnam et l’exposition photographique internationale PSA-PG 2026 ont été inaugurées dans la soirée du 24 avril au site écotouristique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh.

L’événement est organisé par la Photographic Society of America (PSA), en coordination avec le Service provincial de la culture et des sports.

La cérémonie a réuni des représentants des autorités provinciales, d’organisations internationales de photographie, de l’Association des artistes photographes du Vietnam ainsi que 180 photographes venus de 25 pays.

Cette manifestation constitue une occasion permettant aux photographes de partager leurs expériences et leurs visions créatives dans un espace sans frontières, où chaque image raconte une histoire et transmet des émotions. Il s’agit de la quatrième édition de cette rencontre internationale, après celles organisées en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka.

La vice-présidente chargée des relations internationales de la PSA, Agatha Anne Bunanta, a remercié les autorités locales et les partenaires vietnamiens pour leur accueil et leur soutien dans l’organisation de l’événement. Selon elle, chaque photographie représente un lien culturel entre des artistes issus d’horizons différents et revêt une importance particulière dans le renforcement des échanges culturels entre les nations.

Le président de la PSA, John Andrew Hughes, a indiqué que pour préparer cet événement, l’organisation avait consacré plus d’un an de travail, avec l’accompagnement d’organisations, de particuliers ainsi que de photographes. Cet engagement témoigne d’une grande persévérance, d’un solide esprit de connexion et d’un profond dévouement afin d’amener la communauté photographique internationale au Vietnam. Il a salué la beauté et la richesse paysagère de Ninh Binh, se disant convaincu que les photographes participants prendraient le temps d’en explorer et d’en immortaliser, à travers leurs clichés, les paysages, la culture et la population locale.

Pour sa part, Tran Song Tung, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Ninh Binh, a affirmé que la photographie constituait un art capable de saisir des instants authentiques, de transmettre des valeurs humaines profondes et de rapprocher les individus au-delà des différences culturelles et linguistiques.

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L'exposition présentant de nombreuses œuvres photographiques de portée internationale. Photo: VNA

Selon lui, cet événement offre également une occasion importante de promouvoir l’image de Ninh Binh auprès du public international, contribuant ainsi au développement touristique et au rayonnement culturel de la province comme du Vietnam.

À cette occasion, les participants ont inauguré l’exposition internationale PSA-PG 2026 et découvert un espace d’exposition présentant de nombreuses œuvres photographiques de portée internationale. -VNA

#PSA #rencontre internationale #photographie #Ninh Binh
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