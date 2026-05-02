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Le Japon décerne l’Ordre du Soleil levant à d’anciens dirigeants vietnamiens

L'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, et l'ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, ont reçu l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe du Japon, lors d'une cérémonie à Hanoï le 2 mai.

L'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, et l'ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, reçoivent l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe du Japon. Photo : VNA
L'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, et l'ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, reçoivent l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe du Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, et l'ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, ont reçu l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe du Japon, lors d'une cérémonie à Hanoï le 2 mai.

Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu étaient présents.

Après plus d’un demi-siècle depuis l’établissement des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et le Japon n’ont cessé de se développer vigoureusement, devenant l’un des modèles réussis de coopération bilatérale globale et efficace entre le Vietnam et un pays de la région.

Les grandes réalisations des relations bilatérales d’aujourd’hui sont le fruit des efforts soutenus de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays, qui n’ont cessé de consolider et de jeter des bases solides pour les relations bilatérales, avec notamment la contribution importante de l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh et de l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung.

L’Ordre du Soleil levant est la plus haute distinction du Japon. Il constitue non seulement une reconnaissance des contributions des deux anciens dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, mais exprime également l’estime du gouvernement japonais pour les efforts des dirigeants et des peuples des deux pays visant à renforcer sans cesse les relations Vietnam-Japon.

Lors de la cérémonie, la Première ministre Takaichi Sanae a remis l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe, à l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh et à l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung. Le Premier ministre Lê Minh Hung a offert des fleurs aux deux anciens dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh a exprimé son émotion et son honneur, aux côtés de l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, de recevoir l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe, décerné par l’État et le gouvernement japonais.

Il a affirmé qu’il s’agissait d’une reconnaissance des efforts conjoints de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays dans l’œuvre commune de consolidation et de promotion des relations bilatérales.

Soulignant que le Japon est un ami fiable, sincère et un partenaire important du Vietnam dans de nombreux domaines, l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh a indiqué que, tout au long de l’exercice de ses responsabilités au sein du Parti et de l’État, il a toujours considéré le renforcement des relations Vietnam-Japon comme l’une des priorités stratégiques majeures de la politique extérieure du Vietnam.

Il a rappelé le jalon de sa visite officielle au Japon en 2009, au cours de laquelle il avait, avec le Premier ministre Taro Aso, publié une Déclaration conjointe établissant le « Partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie ».

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Le Premier ministre Lê Minh Hung, l'ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung (centre) et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae. Photo: VNA

De son côté, en qualité de Premier ministre pour la période 2006-2016, Nguyên Tân Dung a consacré de nombreux efforts et assuré une direction étroite pour concrétiser les engagements, approfondir la coopération et en améliorer l’efficacité et la substance dans tous les piliers, de la politique et de l’économie aux échanges entre les peuples.

Honoré d’avoir contribué, pour une part, au processus d’édification et de développement des relations d’amitié et de coopération Vietnam-Japon, l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh a souhaité que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon continue de se développer et d’obtenir de nouveaux résultats. -VNA

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