Le SG du Parti et président To Lam effectuera une visite d’État au Sri Lanka

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en République socialiste démocratique de Sri Lanka les 7 et 8 mai.

La visite sera effectuée à l’invitation du président de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public le 4 mai. - VNA