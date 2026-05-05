Politique

Une nouvelle phase de développement des relations Vietnam – Sri Lanka

Selon le vice-ministre des AE Nguyên Manh Cuong, la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, effectuée à l’invitation du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake, revêt une importance particulière sur le plan diplomatique, témoignant de l’attention constante accordée par le Vietnam au Sri Lanka ainsi qu’à l’ensemble de la région de l’Asie du Sud. Il s’agit de la visite de plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1970.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (droite) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (droite) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, au Sri Lanka, prévue les 7 et 8 mai 2026, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Nguyên Manh Cuong a accordé une interview à la presse sur l'objectif et la signification de ce déplacement.

Selon le diplomate, cette visite, effectuée à l’invitation du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake, revêt une importance particulière sur le plan diplomatique, témoignant de l’attention constante accordée par le Vietnam au Sri Lanka ainsi qu’à l’ensemble de la région de l’Asie du Sud. Il s’agit de la visite de plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1970.

Le Sri Lanka est un partenaire traditionnel et un ami de longue date du Vietnam. Les deux nations ont partagé des expériences historiques de lutte pour l’indépendance et ont entretenu des liens de solidarité étroits. Le vice-ministre a notamment rappelé que le Président Hô Chi Minh s’était rendu à trois reprises au Sri Lanka, en 1911, 1928 et 1946, et que le peuple sri-lankais lui voue une profonde estime. Dans ce contexte, la visite du dirigeant vietnamien contribuera à consolider l’amitié traditionnelle et à renforcer les liens entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Cette visite intervient également alors que le Sri Lanka poursuit ses efforts de redressement économique après une période de crise. Elle traduit la solidarité et l’accompagnement du Vietnam envers ses partenaires traditionnels dans leur processus de développement.

Au-delà de sa dimension politique, la visite devrait insuffler une nouvelle dynamique et définir un cadre de coopération pour la période à venir. Situé à un carrefour stratégique des routes maritimes de l’océan Indien, le Sri Lanka représente un marché prometteur de près de 30 millions d’habitants. Le renforcement des relations bilatérales permettra d’exploiter ce potentiel, de stimuler les échanges commerciaux, d’encourager les investissements vietnamiens et de consolider les chaînes d’approvisionnement dans plusieurs secteurs d’intérêt commun.

La coopération devrait également s’étendre aux domaines maritime et de la sécurité des voies de navigation, à la connectivité portuaire, ainsi qu’aux échanges culturels, touristiques et religieux, notamment dans le cadre du bouddhisme, tout en favorisant les contacts entre les peuples.

Évoquant les acquis des relations bilatérales, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a souligné la solidité de la confiance politique et la convergence des visions de développement, ainsi que les affinités culturelles et spirituelles entre les deux pays. Plusieurs mécanismes de coopération ont été mis en place, notamment le Comité mixte de coopération au niveau des ministres des Affaires étrangères, les consultations politiques au niveau des vice-ministres...

À l’occasion de la visite d’État du président sri-lankais au Vietnam en 2025, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe et signé plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’éducation.

Malgré la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux encore modeste, dépassant les 200 millions de dollars, les perspectives de développement restent importantes, notamment dans un contexte de stabilisation économique du Sri Lanka. Le Vietnam ambitionne ainsi de porter les échanges et les investissements bilatéraux à un niveau supérieur, en encourageant notamment des projets d’investissement d’envergure dans les années à venir.

La coopération dans les domaines de la culture et du tourisme, en particulier le tourisme spirituel, connaît également un essor, les deux pays envisageant l’ouverture de liaisons aériennes directes afin de renforcer la connectivité et les flux d’échanges.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a exprimé sa conviction que cette visite constituera un jalon politique majeur, ouvrant une nouvelle phase de développement des relations bilatérales, caractérisée par un renforcement de la confiance politique et une coopération plus étendue, plus substantielle et plus efficace.

Ce déplacement, conjointement avec la visite en Inde, illustre la volonté du Vietnam de renforcer ses relations avec les pays d’Asie du Sud et de promouvoir une coopération approfondie, au service des intérêts des peuples, ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région, a conclu le vice-ministre Nguyên Manh Cuong. -VNA

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