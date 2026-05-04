Vietnam et Sri Lanka partagent leurs expériences en hydrométéorologie



Hanoï, 4 mai (VNA) – Le Vietnam et le Sri Lanka ont intensifié leurs échanges en hydrométéorologie, en mettant l'accent sur le partage d'expériences et la coopération afin d'améliorer leurs capacités de prévision et leur résilience face au changement climatique.



L'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a accueilli le 4 mai à Hanoï une délégation du ministère sri-lankais de l'Agriculture, de l'Élevage, des Terres et de l'Irrigation et du Département de météorologie, ainsi que des représentants du Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC).



Lors de cette réunion, le directeur adjoint de l'Administration vietnamienne, Dang Thanh Mai, a souligné que les deux pays sont particulièrement vulnérables au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui fait de la modernisation des services hydrométéorologiques une priorité absolue pour préserver les vies humaines et soutenir le développement durable.



Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de modernisation des infrastructures informatiques, d'application du calcul haute performance aux prévisions météorologiques et de mise en œuvre de projets visant à renforcer les systèmes d'alerte précoce et de préparation aux catastrophes. La délégation sri-lankaise a également été informée des programmes en cours au Vietnam pour moderniser son secteur hydrométéorologique.



Dans le cadre de cette visite, les délégués ont visité le Centre national de prévisions hydrométéorologiques et le Centre d'information et de données hydrométéorologiques afin de mieux comprendre les pratiques opérationnelles, la gestion et l'application des technologies de pointe en matière de prévision.



Les deux parties se sont déclarées convaincues que la poursuite du dialogue et le partage des connaissances permettront d'approfondir la coopération en hydrométéorologie, contribuant ainsi à renforcer les capacités de réponse aux catastrophes et d'adaptation au changement climatique dans les années à venir.- VNA

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