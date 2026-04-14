Hô Chi Minh-Ville se protège contre les inondations avant la saison des pluies

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville déploie des solutions concertées pour lutter contre les inondations, optimiser ses infrastructures de drainage et s’adapter au changement climatique, tout en répondant aux impératifs d’un développement urbain durable.

La Commission économique et budgétaire du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a effectué une récente visite de terrain pour inspecter l’avancement des projets de lutte contre les inondations. Cette mission visait à identifier les obstacles concrets afin de proposer des mesures de levée des goulots d’étranglement, tout en priorisant les ressources pour les ouvrages clés.

Selon Lê Ngoc Linh, directeur adjoint du Département municipal de la construction, le système de drainage actuel, construit sur plusieurs étapes, manque de cohérence par rapport aux bassins versants. Les ouvrages de contrôle des marées ne sont pas encore totalement achevés.

Parallèlement, l’affaissement des sols, les pluies extrêmes et la montée des eaux aggravent les risques d’inondations sévères et prolongées. À cela s’ajoutent une gestion fragmentée entre les services, une coordination intersectorielle perfectible et des contraintes budgétaires. De nombreux projets accusent également du retard en raison des difficultés liées à la libération du foncier et aux procédures d’investissement.

Face à une urbanisation galopante, la mégapole du Sud subit de plein fouet les impacts du changement climatique. La ville compte encore 159 points d’inondation à traiter. Toutefois, plusieurs zones critiques ont vu leur situation s’améliorer nettement grâce aux projets de modernisation du réseau, au curage des canaux et aux investissements dans les vannes de régulation.

Une enveloppe de 38.000 milliards de dôngs

Selon le plan établi, Hô Chi Minh-Ville se concentrera en 2026 sur le traitement de 29 points d’inondation majeurs. En parallèle, 24 projets seront déployés pour un investissement total de près de 38.000 milliards de dôngs. Ces chantiers revêtent une importance capitale pour augmenter la capacité d’évacuation des eaux et soulager les zones vulnérables.

Plus précisément, la municipalité s’attachera à achever les grands chantiers : finaliser la phase 1 du projet de lutte contre les inondations dues aux marées, réhabiliter le canal Tham Luong – Bên Cát – Rach Nuoc Lên, et construire le système de digues et de vannes de Bình Lợi, Bình Triệu et Rạch Lăng.

Au niveau de la gestion intégrée et de l’adaptation, la mégapole du Sud devrait optimiser le réseau de drainage existant et construire des bassins de rétention dans les zones urbaines et les points bas pour stocker les eaux pluviales. Concernant les solutions non-structurelles et technologiques, la ville compte appliquer l’intelligence artificielle (IA) et la numérisation des données pour la prévision et l’alerte, tout en renforçant la capacité opérationnelle des stations de pompage.

En matière de planification, le Comité populaire municipal révise actuellement le schéma directeur de drainage en fonction des scénarios de changement climatique et d’affaissement des sols, en l’intégrant au développement des espaces verts.

Nguyên Công Danh, chef de la Commission économique et budgétaire du Conseil populaire municipal, a souligné qu’une lutte efficace nécessite une approche globale. Celle-ci doit harmoniser le drainage, la rénovation urbaine et la restauration des canaux. ‘Prioriser les ressources pour les points de blocage urgents permettra d’améliorer l’efficience des investissements et de créer un changement tangible sur le terrain’, a-t-il estimé.

Outre les infrastructures physiques, Hô Chi Minh-Ville mise sur la technologie pour surveiller le système de drainage en temps réel. Il s’agit d’un levier essentiel pour permettre à la ville de s’adapter proactivement aux phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus complexes. – CVN/VNA