Environnement

Un bouclier numérique s’active contre l’intrusion saline dans le delta du fleuve Rouge

Ce projet vise à appliquer l’IA et les technologies de pointe pour renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique et promouvoir une agriculture verte dans les zones côtières du delta du fleuve Rouge.

La Fondation VinFuture et l'Université des sciences scellent leur coopération pour mettre en œuvre le projet de prévention de l’intrusion d’eau salée. Photo : Fondation VinFuture
La Fondation VinFuture et l'Université des sciences scellent leur coopération pour mettre en œuvre le projet de prévention de l’intrusion d’eau salée. Photo : Fondation VinFuture

Hanoi (VNA) – Un projet a été lancé pour appliquer l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe afin de créer un bouclier numérique contre l’intrusion d’eau salée, de protéger l’agriculture durable dans le delta du fleuve Rouge et de renforcer la résilience climatique des zones agricoles côtières.

Ce projet, intitulé « Intégration de modèles physiques et de modèles basés sur les données pour la surveillance et la prévision de l’intrusion d’eau salée afin de soutenir le développement d’une agriculture durable dans certaines zones côtières du delta du fleuve Rouge », est mis en œuvre conjointement par la Fondation VinFuture et l’Université des sciences de l’Université nationale du Vietnam, à Hanoï.

Ce projet vise à appliquer l’intelligence artificielle et les technologies de pointe pour renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique et promouvoir une agriculture durable dans les zones côtières du delta du fleuve Rouge.

Il ambitionne de mettre en place un système intégré de surveillance et de prévision multitechnologique, combinant des modèles physiques et des modèles d’IA (apprentissage automatique et apprentissage profond) avec des données de télédétection, des drones et des réseaux de capteurs IoT.

Selon l’équipe de recherche du projet, toutes les données multisources seront synchronisées sur la plateforme spatio-temporelle DataCube. Combinée à des modèles physiques, des systèmes d’IA, la télédétection, l’Internet des objets (IoT) et les technologies WebGIS, la plateforme générera des cartes numériques permettant de surveiller l’intrusion d’eau salée et de fournir des alertes quasi instantanées. Cet outil devrait permettre aux collectivités locales d’anticiper les problèmes et de protéger leur production agricole des impacts environnementaux.

La plateforme permettra d’alerter les agriculteurs en cas d’intrusion d’eau salée, un à cinq jours à l’avance. Ce délai crucial devrait leur permettre d’adapter leurs calendriers de semis et de planifier le stockage et la gestion de l’eau, minimisant ainsi les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles.

Le Dr Nguyên Huu Duy, chef du projet et directeur adjoint du département de géographie humaine et d’aménagement du territoire de la Faculté de géographie de l’Université des sciences, a déclaré que le projet devrait faciliter le passage du laboratoire au terrain.

« Ce projet ne se contente pas de fournir des données ; il transformera également des données complexes en recommandations facilement compréhensibles, permettant ainsi aux agriculteurs de les appliquer directement à leurs activités de production quotidiennes », a précisé le Dr Duy.

La Dr Lê Thái Hà, directrice exécutive de la Fondation VinFuture, a déclaré que ce projet devrait non seulement renforcer les capacités de surveillance et de prévision de l’intrusion d’eau salée, mais aussi apporter un soutien concret aux populations et aux organismes de gestion dans leur prise de décision, favorisant ainsi la transition vers un modèle agricole écologique et durable, mieux adapté au changement climatique.

Ce projet, qui devrait se dérouler sur deux ans, est mené en collaboration avec des organisations nationales et internationales, notamment l’Université des ressources en eau (Vietnam), l’Institut des sciences des ressources en eau (Vietnam), l’Université technologique de Nanyang (Singapour) et l’Université d’Édimbourg (Écosse).

L’équipe de recherche a indiqué que le projet devrait constituer un bouclier numérique permettant aux agriculteurs des provinces côtières de protéger proactivement leurs moyens de subsistance contre l’intrusion d’eau salée, tout en jetant les bases d’un modèle agricole écologique adapté au changement climatique. — VNA

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