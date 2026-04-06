Les températures devraient grimper jusqu’à 38°C dans le Sud du Vietnam

Hanoi (VNA) - Une vague de chaleur devrait s’intensifier dans le Sud du Vietnam dès le début de cette semaine, avec des températures à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines qui devraient atteindre jusqu’à 38°C, selon les météorologues locaux.



La chaleur s’installe déjà dans toute la région sous l’influence d’un anticyclone subtropical stable qui s’étend sur le Sud et le Centre-Sud du Vietnam. Des vents faibles soufflant sur la mer au sud contribuent également à un ciel plus dégagé et à un rayonnement solaire plus intense, accentuant ainsi la chaleur.



Les températures à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud-Est ont oscillé entre 36°C et 37°C au cours du week-end, et pourraient augmenter d’environ un degré à partir du début de cette semaine.



La vague de chaleur devrait également s’étendre au delta du Mékong, certaines zones connaissant des conditions particulièrement intenses. Les provinces frontalières comme Dông Thap et An Giang pourraient enregistrer des températures allant jusqu’à 37°C, tandis que Vinh Long et Cân Tho devraient connaître des températures maximales saisonnières d’environ 36°C.



À l’échelle nationale, une vague de chaleur est attendue dans les régions du Nord à partir du 6 avril. Le Nord-Ouest et le delta du fleuve Rouge pourraient connaître une forte canicule, avec des températures oscillant entre 35°C et 37°C, et dépassant même les 38°C par endroits. Cette chaleur devrait s’étendre aux provinces du Nord-Est à partir du 7 avril, accompagnée d’un taux d’humidité relativement bas, de l’ordre de 45% à 55%.



Les autorités météorologiques ont noté que les températures ressenties à l’extérieur peuvent être de 2 à 4°C supérieures aux niveaux enregistrés en raison de l’absorption de chaleur par des surfaces telles que le béton et l’asphalte.



Les fortes chaleurs prolongées, associées à une faible humidité, augmentent le risque d’incendies et d’incidents électriques, notamment dans les zones résidentielles où la demande en électricité est forte. Les risques sanitaires sont également accrus, notamment la déshydratation et les maladies liées à la chaleur pour les personnes exposées à des températures élevées pendant une période prolongée. – VNA

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