Environnement

Réponse proactive face aux phénomènes météorologiques violents lors de la période de transition saisonnière

Ces derniers jours, en particulier les 29 et 30 mars, des intempéries ont déjà causé d’importants dégâts. Le bilan provisoire fait état de quatre morts, neuf blessés et de plus de 6 500 habitations endommagées ou dont les toitures ont été arrachées par le vent.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues de la nuit du 29 mars au petit matin du 30 mars ont provoqué des inondations dans quelques rues d'Hanoï. Photo: VNA
Les pluies torrentielles qui se sont abattues de la nuit du 29 mars au petit matin du 30 mars ont provoqué des inondations dans quelques rues d'Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le matin du 31 mars, le Comité national de pilotage de la défense civile a publié une dépêche officielle appelant les villes et provinces à se préparer activement face aux orages, tornades, éclairs et chutes de grêle. Selon les prévisions météorologiques, ces phénomènes dangereux devraient s’intensifier durant la période de transition saisonnière, notamment en avril et mai 2026.

Ces derniers jours, en particulier les 29 et 30 mars, des intempéries ont déjà causé d’importants dégâts. Le bilan provisoire fait état de quatre morts, neuf blessés et de plus de 6 500 habitations endommagées ou dont les toitures ont été arrachées par le vent. Le secteur agricole a également été lourdement touché, avec des pertes significatives de bétail et de cultures, ainsi que des dommages aux infrastructures scolaires et électriques dans plusieurs provinces du Nord.

Face à cette situation, le Comité national de pilotage de la défense civile a demandé aux autorités locales de mobiliser les ressources nécessaires afin d’aider les populations à stabiliser rapidement leurs conditions de vie et à reprendre les activités de production. Les villes et provinces sont appelées à suivre de près les bulletins météorologiques afin d’informer et d’alerter les habitants en temps réel. Il est également recommandé de vérifier la sécurité des zones résidentielles et de préparer des plans d’intervention pour éviter toute impréparation.

Selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques, une faible masse d’air froid devrait traverser le Nord entre le 31 mars et le 2 avril. Sa rencontre avec la masse d’air chaud actuellement présente risque de provoquer de forts contrastes atmosphériques, augmentant la probabilité d’orages violents et de grêle, en particulier dans les zones montagneuses.

Les autorités conseillent vivement aux citoyens de limiter leurs déplacements lors des orages, de renforcer la structure de leurs maisons et de se mettre à l'abri dans des constructions solides dès les premières alertes. Parallèlement, l'Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam maintient une permanence de 24 heures sur 24 pour coordonner les efforts de secours et de gestion des risques à l'échelle nationale. -VNA

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