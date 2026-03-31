Dans un contexte de développement croissant des relations entre le Vietnam et le Japon, les activités de mise en relation des communautés d’entreprises des deux pays font l’objet d’une attention accrue et se déploient sous des formes de plus en plus diversifiées. Parmi celles-ci, la valorisation des traditions culturelles en tant que vecteur de dialogue et de coopération suscite un intérêt grandissant au sein des milieux d’affaires bilatéraux.

Tông Thi Kim Giao, présidente de l'Association des entreprises vietnamiennes au Japon (VJBA)

Ces dernières années ont été marquées par une croissance soutenue des exportations vietnamiennes de produits agricoles et alimentaires. L’amélioration constante des relations diplomatiques a ouvert des perspectives particulièrement favorables, permettant aux produits vietnamiens de pénétrer plus profondément des marchés de grande consommation tels que celui du Japon. En sens inverse, le Vietnam peut tirer parti de cette coopération pour acquérir des techniques d’exploitation et des technologies de transformation modernes auprès de ses partenaires. L’apprentissage des méthodes japonaises d’exploitation des équipements contribuera à améliorer la qualité et la sécurité des produits nationaux. Cette interaction devrait favoriser un développement durable du secteur agroalimentaire dans les deux pays à l’avenir.

Afin de promouvoir les valeurs culturelles du thé vietnamien tout en renforçant les échanges et les connexions commerciales entre la communauté d’entreprises vietnamiennes au Japon et les partenaires internationaux, la société par actions SUNSHINE GLOBAL, en coordination avec la société de thé Hung Thai, a récemment organisé une réception autour du thé placée sous le thème « Le thé vietnamien - passerelle culturelle, moteur du commerce».

L’événement s’est tenu dans un espace culturel dédié au sein de la Maison traditionnelle SUNSHINE, avec pour ambition de faire du thé vietnamien un symbole de connexion, lieu de convergence entre culture, savoir et esprit de coopération au sein de la communauté entrepreneuriale.

Pham Dinh Thuong, directeur général de SUNSHINE GLOBAL, également vice-président de la VJBA

Le Vietnam dispose d’atouts majeurs, tant en termes de ressources que de profondeur historique et culturelle liées au thé. S’il parvient à valoriser efficacement ce récit, non seulement en commercialisant le produit mais aussi en transmettant l’esprit et la philosophie qui l’accompagnent, le thé vietnamien pourrait devenir non seulement un symbole économique, mais également un véritable ambassadeur culturel du Vietnam sur la scène internationale.

Lors de la manifestation, les organisateurs ont souligné que le thé ne constitue pas seulement un élément du patrimoine culturel traditionnel, mais également un instrument subtil permettant de consolider les relations, d’élargir le dialogue et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale dans un contexte d’intégration internationale accrue.

Dô Manh Hung, directeur de la société Hung Thai

La culture du thé vietnamien demeure une tradition authentique et ancienne, profondément ancrée dans la conscience collective du peuple vietnamien. Toutefois, en pénétrant le marché étranger, nous avons su observer et comprendre les tendances de consommation locales. Ainsi, nous avons adapté nos produits afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs japonais.

Au-delà d’un simple échange culturel, cette initiative vise à rapprocher la communauté des entrepreneurs à travers les valeurs intrinsèques de la culture vietnamienne. L’événement marque ainsi une étape significative dans la promotion du thé vietnamien au Japon, tout en affirmant le rôle de la diaspora entrepreneuriale vietnamienne dans la diffusion de l’identité culturelle nationale et dans le renforcement des échanges commerciaux à l’échelle internationale./.