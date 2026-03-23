Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 22 mars à Moscou, le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne dans ce pays.

À 17h (heure locale), soit 21h à Hanoï, le 22 mars, l’avion spécial transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang a atterri à l’aéroport international Vnukovo 2, à Moscou, marquant le début de sa visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars, à l’invitation du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

La cérémonie officielle d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s’est tenue solennellement à l’aéroport international Vnukovo 2, sous l’égide du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Andreï Iourevitch Rudenko. Il s’agit de la première visite d’un dirigeant vietnamien de haut niveau en Russie en 2026. Selon l'agenda, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura un entretien avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine ; rendra des visites de courtoisie au président russe Vladimir Poutine, à la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et au président de la Douma d’État Viatcheslav Volodine.

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 22 mars à Moscou, le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne dans ce pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi a indiqué que la communauté vietnamienne dans ce pays est implantée de longue date et compte actuellement environ 80 000 membres, dont plus de 4 000 étudiants. Malgré les difficultés liées au contexte local, ses membres mènent une vie stable, bénéficient d'un statut juridique et social de plus en plus solide, restent unis et toujours tournés vers la patrie.

Ces dernières années, et notamment pendant les quatre années de conflit russo-ukrainien, l'ambassade du Vietnam en Russie a surmonté de nombreux obstacles pour accomplir sa mission, a-t-il poursuivi, précisant qu'elle a contribué au renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, obtenant des résultats positifs tout en assurant une protection efficace des citoyens et en soutenant le développement de la communauté vietnamienne en Russie.

Parallèlement, les représentants de la communauté ont exprimé leur conviction que la visite du Premier ministre renforcerait considérablement les relations Vietnam-Russie et approfondirait le partenariat stratégique global, au bénéfice des deux peuples.

La communauté a également formulé plusieurs propositions visant à renforcer les liens entre les deux pays, notamment l’augmentation du nombre de vols directs, le soutien à l’apprentissage du vietnamien pour un plus grand nombre d’enfants d’origine vietnamienne, et la création de possibilités de retour au pays pour les personnes ayant obtenu d’excellents résultats universitaires.

Soulignant l’attention profonde portée par le Parti et l’État aux Vietnamiens de l’étranger en général, et à ceux résidant en Russie en particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a analysé le contexte régional et international ainsi que les mesures d’adaptation flexibles et efficaces mises en œuvre par le Vietnam.

Le Premier ministre a souligné que les relations entre le Vietnam et la Russie reposent sur une longue tradition, consolidée au fil de près de trois quarts de siècle. Malgré la distance géographique, les deux pays partagent non seulement une même harmonie d'âme, d'idéaux et de vision, mais ont également fait front commun face à d'innombrables défis pour parvenir à un développement continu.

Il a affirmé que, quelles que soient les circonstances, la loyauté indéfectible entre les peuples russe et vietnamien demeure intacte et qu'il convient de la préserver, de la cultiver et de la promouvoir.

Évoquant la coopération éducative, il a rappelé que, des périodes les plus difficiles jusqu’à l’intégration internationale actuelle, de nombreuses générations d’étudiants et de doctorants vietnamiens formés en Russie dans des domaines tels que sciences, technologies ou médecine, sont rentrés au pays pour contribuer au développement national. "Beaucoup sont devenus des dirigeants, des scientifiques et des experts de premier plan", a-t-il noté, qualifiant ces contributions de preuve concrète de la solidité de la coopération éducative bilatérale et de source d’inspiration pour la jeune génération.

Le chef du gouvernement a décrit le lien particulier qui unit les peuples du Vietnam et de l'ex-Union soviétique, ainsi que celui qui unit aujourd'hui la Fédération de Russie, comme un symbole éclatant de solidarité et d'amitié internationale exceptionnelle.

À cette occasion, il a indiqué qu’il proposerait aux dirigeants russes de reconnaître la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique en Russie, afin de renforcer son statut juridique et de favoriser son intégration durable, tout en lui permettant de jouer pleinement son rôle de passerelle entre les deux pays.

S’agissant de la situation nationale, il a souligné que le Vietnam a atteint en 2025 l’ensemble de ses objectifs socio-économiques, posant ainsi les bases d’une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Il a attribué ces résultats à la direction du Parti, à la mobilisation de tout le système politique et surtout à l’unité des plus de 100 millions de Vietnamiens dans le pays et des 6,5 millions à l’étranger.

Réaffirmant que les Vietnamiens d’outre-mer constituent "une partie inséparable de la nation", le Premier ministre a insisté sur l’attention constante accordée par le Parti et l’État à la protection de leurs droits légitimes, à leur intégration dans les sociétés d’accueil et à la préservation de l’identité culturelle nationale. Il a ajouté que le Parti et l'État ont toujours pris en compte les avis des Vietnamiens de l'étranger dans l'élaboration des politiques les concernant, notamment la récente révision de la loi sur la nationalité, afin de mieux répondre à leurs aspirations.

Pham Minh Chinh a exprimé l’espoir que les Vietnamiens, où qu’ils vivent et travaillent, quels que soient leur domaine d’activité ou leur position, gardent toujours le cœur tourné vers la patrie, suivent attentivement son évolution et contribuent, par leur enthousiasme, leur intelligence et leur détermination, à l’édification d’un pays prospère et puissant.

À cette occasion, il a écouté les avis de la communauté vietnamienne en Russie et l’a appelée à renforcer son unité, à cultiver le patriotisme et à contribuer à l’édification d’un Vietnam prospère, ainsi qu’au développement plus substantiel, durable, étroit et efficace des relations vietnamo-russes.