Politique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame sa visite officielle en Fédération de Russie

À 17h (heure locale), soit 21h à Hanoï, le 22 mars, l’avion spécial transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang a atterri à l’aéroport international Vnukovo 2, à Moscou, marquant le début de sa visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars.

La cérémonie officielle d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s’est tenue solennellement à l’aéroport international Vnukovo 2. Photo : VNA
La cérémonie officielle d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s’est tenue solennellement à l’aéroport international Vnukovo 2. Photo : VNA


Moscou (VNA) - À 17h (heure locale), soit 21h à Hanoï, le 22 mars, l’avion spécial transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang a atterri à l’aéroport international Vnukovo 2, à Moscou, marquant le début de sa visite officielle en Fédération de Russie du 22 au 25 mars, à l’invitation du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

La cérémonie officielle d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s’est tenue solennellement à l’aéroport international Vnukovo 2, sous l’égide du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Andreï Iourevitch Rudenko.

Il s’agit de la première visite d’un dirigeant vietnamien de haut niveau en Russie en 2026. Selon l'agenda, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura un entretien avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine ; rendra des visites de courtoisie au président russe Vladimir Poutine, à la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko et au président de la Douma d’État Viatcheslav Volodine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants russes discuteront du renforcement et de la consolidation des relations Vietnam - Russie, notamment sur le plan politique, ainsi que de l’élargissement de la coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, des infrastructures, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de la culture et des arts, en particulier dans les secteurs de l’énergie nucléaire et du pétrole et du gaz.

Au cours de sa visite, le Premier ministre déposera également des gerbes de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh et au monument du Soldat inconnu ; rencontrera des représentants de l’Association des anciens combattants, de l’Association d’amitié Russie–Vietnam, des amis et des personnalités ayant contribué aux relations bilatérales ; s’entretiendra avec les dirigeants de plusieurs grands groupes et entreprises russes ; participera à des rencontres d’affaires Vietnam–Russie ; visitera des établissements d’enseignement et de haute technologie ; se rendra dans des projets d’investissement exemplaires d’entreprises vietnamiennes en Russie ; et rencontrera le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne en Russie.

Cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie devrait promouvoir de manière globale les différents domaines de coopération et définir une vision à long terme pour les relations bilatérales dans les domaines politique, sécuritaire, de défense, diplomatique, économique, commercial, scientifique et technologique, de l’éducation et de la formation, ainsi que des échanges entre les peuples, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global au service des intérêts des deux peuples, de la paix, de la coopération, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde. - VNA

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#Pham Minh Chinh #visite officielle #Russie
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