Politique

Une délégation du Front de solidarité cambodgien en visite à Ninh Binh

La présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, Men Sam An, a été accueillie par le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan, ainsi que par le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy.

La présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, Men Sam An et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan. Photo: VNA
La présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, Men Sam An et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Une haute délégation du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge, conduite par sa présidente Men Sam An, a effectué, le 22 mars, une visite de travail dans la province de Ninh Binh.

Men Sam An, également vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien (PPC) et présidente de l’Association d’amitié Cambodge–Vietnam, a été accueillie par le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Tran Huy Tuan, ainsi que par le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy.

Souhaitant la bienvenue à la délégation, Tran Huy Tuan a souligné que cette visite illustre de manière éloquente les liens étroits ainsi que l’attention particulière que les dirigeants cambodgiens accordent à la province de Ninh Binh.

Il a affirmé que le Parti, les autorités et la population locales attachent une grande importance aux relations d’amitié avec le Cambodge et souhaitent contribuer activement au renforcement de la solidarité entre les deux pays.

Le responsable local a également exprimé le souhait de développer davantage les échanges et la coopération avec les provinces cambodgiennes, notamment celles présentant des similitudes historiques, culturelles et touristiques avec Ninh Binh.

Pour sa part, Men Sam An a remercié la province pour son accueil chaleureux et a félicité Ninh Binh pour ses résultats socioéconomiques remarquables. Elle a souligné que le maintien d'une coopération intégrale et de l’amitié avec le Vietnam à tous les niveaux est une politique constante et durable du PPC.

S’agissant du tourisme, Men Sam An s’est dite impressionnée par le développement de Ninh Binh, qu’elle visite pour la troisième fois. Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération touristique entre les localités des deux pays, contribuant ainsi au développement commun et à l’approfondissement des relations d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.-VNA

#Ninh Binh #Cambodge #Front de solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge
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