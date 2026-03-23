📝Édito: Démocratie consolidée, nouvel élan de développement

Hanoi (VNA) - Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, organisées le 15 mars 2026, se sont déroulées avec un grand succès. Elles ont constitué une véritable fête de tout le peuple, garantissant démocratie, égalité, respect de la loi, sécurité, économie et efficacité.

Une image vivante de la grande union nationale



Le succès du scrutin se manifeste d’abord par l’élection complète de 500 députés à l’Assemblée nationale, de 2.552 membres des Conseils populaires au niveau provincial et de 72.437 membres au niveau communal.



Le fait d’avoir élu le nombre requis de représentants constitue un résultat remarquable, reflétant une préparation rigoureuse, démocratique et conforme à la loi dans le processus de sélection des candidats. Conformément à la directive n°46-CT/TW du 16 mai 2025 du Bureau politique relative à l’organisation des élections, la composition globale des élus garantit un équilibre entre représentants des minorités ethniques, femmes, non-membres du Parti, dignitaires religieux, ainsi que des intellectuels, ouvriers et agriculteurs.

Fait notable, pour la première fois en seize législatures, le nombre de candidats présentés par les organes centraux aux localités a enregistré un taux d’élection exceptionnel (214 élus sur 216). Par ailleurs, 100 % des députés appelés à exercer à plein temps ont été élus. C’est également la première fois que l’Assemblée nationale compte un représentant de l’ethnie O Du, l’une des plus petites du Vietnam, tandis que la proportion de femmes élues se maintient à un niveau élevé (30 %).

Des électeurs du quartier de Hai Duong, ville de Hai Phong (Nord), votent à la maison culturelle du groupe résidentiel n°37. Photo : VNA





Dans son discours à la conférence nationale de déploiement des élections du 15 novembre 2025, le secrétaire général Tô Lâm avait souligné que chaque bulletin de vote n’est pas seulement un morceau de papier, mais un « symbole vivant de la confiance ». Après huit décennies depuis les premières élections générales de 1946, cet esprit s’est pleinement manifesté lors de la journée électorale du 15 mars 2026.

Des électeurs du quartier de Hai Duong, ville de Hai Phong (Nord), votent à la maison culturelle du groupe résidentiel n°37. Photo : VNA



Plus de 76 millions d’électeurs dans 34 provinces et villes, des zones urbaines aux régions rurales, des villages de montagne aux îles lointaines, ont exercé leur droit et devoir sacré. Le taux de participation, le plus élevé jamais enregistré (99,7 %), témoigne de la confiance du peuple envers la direction du Parti et de l’État, notamment dans un contexte où le pays fait face à de grandes opportunités liées à la quatrième révolution industrielle et après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, ayant permis d’accumuler des enseignements théoriques et pratiques précieux.



L’organisation des élections a également été marquée par une forte empreinte de la transformation numérique, avec l’application des technologies dans la gestion des listes électorales et le suivi en temps réel du déroulement du vote, rendant le processus plus transparent, précis et efficace.



Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a souligné que ce succès résulte de l’implication résolue et méthodique de l’ensemble du système politique, sous la direction étroite du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que d’une coordination efficace entre les niveaux central et local.



Remplir la mission, honorer les engagements



L’un des points les plus marquants des résultats réside dans le niveau de formation des élus. Parmi les 500 députés élus, 418 sont titulaires d’un master ou d’un doctorat, soit 83,6 %, en hausse par rapport à la législature précédente (78,5 %).



L’exigence d’amélioration de la qualité des députés, soulignée dans la directive 46, combinée à l’élection de 100 % des députés à plein temps, constitue un levier important pour professionnaliser les activités parlementaires, renforcer la qualité législative et répondre aux attentes en matière de décisions innovantes dans une nouvelle phase de développement.

Autre avancée notable : la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. L’élection complète des membres des Conseils populaires provinciaux et communaux illustre le succès de la réforme administrative visant à rationaliser l’appareil d’État. Dans ce cadre, le rôle des élus, en tant que relais entre le pouvoir central et les citoyens, devient encore plus essentiel. La Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti identifie la construction d’un système institutionnel cohérent comme une priorité majeure. Dans ce contexte, les responsabilités des représentants du peuple s’annoncent particulièrement importantes. Des formations et sessions de perfectionnement seront organisées afin de leur permettre de s’adapter rapidement à leurs fonctions, notamment en matière législative, de supervision et de relation avec les électeurs.



Dans son article « La fête nationale et la responsabilité devant le peuple », le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les élus doivent rester proches de la réalité vivante du processus de Renouveau. Le vote des électeurs ne confère pas seulement un pouvoir, mais traduit une confiance profonde dans un avenir prospère, un système juridique transparent et sans entraves.



Le succès des élections ouvre ainsi de nouvelles perspectives et constitue un moteur pour que l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée avance résolument vers une nouvelle phase de développement. Il convient désormais de stabiliser rapidement les institutions issues du scrutin et de mettre en œuvre efficacement la Résolution du 14e Congrès.



La première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature devra notamment élire les principales fonctions dirigeantes de l’État et adopter le programme d’action pour l’ensemble du mandat, exigeant un sens élevé des responsabilités de chaque député.



Les élus devront faire preuve d’un esprit de service envers la Patrie, s’engager sans délai dans leurs fonctions avec une énergie renouvelée et répondre aux attentes des électeurs. Ils devront également contribuer activement à l’amélioration du système juridique, au renforcement du contrôle et à la prise de décisions majeures en matière économique, sociale, budgétaire, de défense et de relations extérieures.



Parallèlement, ils devront maintenir des liens étroits avec les électeurs, écouter leurs aspirations, ce qui constitue à la fois une obligation juridique et une exigence morale.



Lors de la 5e session du Conseil électoral national, le 21 mars, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a insisté sur le fait que les élus doivent accomplir leur mission et honorer leurs engagements envers le peuple.



Organisées à l’occasion du 80ᵉ anniversaire des premières élections générales, celles de 2026 ont prolongé la tradition démocratique du pays et affirmé la force de la grande union nationale. La confiance et les attentes des électeurs continueront de se consolider à travers l’action concrète des élus, les mécanismes de contrôle citoyen et la transparence des institutions. Le mandat 2026-2031 constitue une étape charnière pour atteindre les objectifs stratégiques à l’horizon du centenaire du pays. Dans un contexte de réorganisation administrative et de rationalisation de l’appareil d’État, le succès du scrutin du 15 mars 2026 pose une base solide pour renforcer les institutions et insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti.- VNA