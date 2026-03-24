Politique

La presse russe salue la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh

Le point d’orgue de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, abondamment commenté par les agences de presse, a été la signature d’un accord de coopération portant sur la construction de la première centrale nucléaire du Vietnam, un projet d’envergure impliquant le groupe russe Rosatom.

Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh (gauche, 2e ligne) et russe Mikhaïl Michoustine (droite, 2e ligne) assistent à la signature de l'accord de coopération pour la construction d'une centrale nucléaire au Vietnam. Photo : VNA
Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh (gauche, 2e ligne) et russe Mikhaïl Michoustine (droite, 2e ligne) assistent à la signature de l'accord de coopération pour la construction d'une centrale nucléaire au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les médias russes ont largement couvert la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Russie, soulignant l’importance des accords bilatéraux conclus entre le 22 et le 25 mars.

Le point d’orgue de ce déplacement, abondamment commenté par les agences de presse, a été la signature d’un accord de coopération portant sur la construction de la première centrale nucléaire du Vietnam, un projet d’envergure impliquant le groupe russe Rosatom.

L’agence TASS, citant l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a détaillé les activités de la première journée du chef du gouvernement vietnamien, notamment ses entretiens avec les dirigeants de la Douma d’État et du Conseil de la Fédération, ainsi qu’avec son homologue russe, Mikhaïl Michoustine. Le programme comprenait également une rencontre avec le groupe Novatek, producteur russe de gaz naturel liquéfié (GNL), et la cérémonie de signature de l’accord intergouvernemental sur la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam.

À cette occasion, le Premier ministre russe a affirmé que ce projet nucléaire agirait comme un moteur puissant pour le développement de la coopération bilatérale dans les domaines concernés tels que les hautes technologies, la recherche scientifique fondamentale et appliquée en Asie du Sud-Est.

De son côté, l’agence RIA Novosti a rapporté que, lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé la profonde reconnaissance du Vietnam pour le soutien et l’aide précieuse de la Russie. Mikhaïl Michoustine a, pour sa part, réaffirmé l’importance que la Russie accorde à ses relations d’amitié avec le Vietnam, fondées sur un partenariat stratégique global, soulignant l’efficacité de la coopération entre les deux gouvernements et la mise en œuvre active des accords conclus au plus haut niveau.

La signature de l’accord intergouvernemental sur la construction de la première centrale nucléaire du Vietnam, avec la participation de Rosatom, a été qualifiée par des observateurs russes d’initiative « opportune et stratégique », au regard de la demande énergétique croissante du pays.

Dans une déclaration relayée par les médias russes, le Premier ministre Michoustine a affirmé que ce projet était non seulement important sur le plan énergétique, mais qu'il créait également une dynamique pour promouvoir la coopération dans les domaines de pointe, la recherche scientifique fondamentale et les applications. Par ailleurs, un projet de construction d'un centre de sciences et technologies nucléaires au Vietnam est également mené conjointement par les deux pays.

Le volet énergétique de la visite a été marqué par des avancées significatives avec le groupe Novatek. Son PDG, Leonid Mikhelson, a confirmé la signature d’un accord préliminaire pour la fourniture de GNL au Vietnam, précisant que les premières livraisons pourraient intervenir prochainement. Cette percée ouvre de nouvelles perspectives pour les exportations de gaz russe dans un contexte international marqué par de fortes pressions.

Enfin, la télévision d’État russe a mis en lumière la dimension symbolique des relations bilatérales, notamment le fait que les dirigeants des deux pays échangent en langue russe lors des rencontres de haut niveau, témoignant d’un lien historique et d’une confiance durable. -VNA

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