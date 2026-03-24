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IA d’entreprise : FPT rejoint les leaders mondiaux du secteur

Cette reconnaissance reflète les capacités de FPT en intelligence artificielle de bout en bout, couvrant la stratégie, la conception de solutions, le développement d’applications, l’intégration et le déploiement de systèmes d’IA prêts pour la production.

Des élèves de l'école inter-niveau FPT Ha Nam. Photo: VNA
Des élèves de l'école inter-niveau FPT Ha Nam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - FPT a été classé, pour la première fois, parmi les « Major Contenders » dans l’évaluation PEAK Matrix® 2025 d’Everest Group pour les services de développement d’applications d’IA.

L’évaluation porte sur 35 prestataires de services de développement d’applications, en fonction de leur capacité à concevoir et à déployer à grande échelle des applications d’entreprise basées sur l’intelligence artificielle, avec un accent particulier sur l’innovation, les partenariats au sein de l’écosystème et la préparation des talents en IA.

Cette reconnaissance reflète les capacités de FPT en intelligence artificielle de bout en bout, couvrant la stratégie, la conception de solutions, le développement d’applications, l’intégration et le déploiement de systèmes d’IA prêts pour la production.

Au cœur de ces capacités se trouve IvyHub, la plateforme unifiée d’IA agentique de FPT, conçue pour aider les entreprises à concevoir, déployer et gouverner des agents d’IA à grande échelle. IvyHub intègre l’IA conversationnelle et l’automatisation des flux de travail au sein d’une même plateforme, permettant aux chatbots, assistants virtuels et agents vocaux d’opérer de manière fiable dans des environnements complexes et multi-systèmes, tout en permettant aux agents d’IA d’entreprise d’aller au-delà de la simple réponse aux questions pour exécuter des tâches, coordonner des processus et soutenir la collaboration entre équipes.

Positionnée pour des secteurs tels que la banque, la finance et le commerce de détail, IvyHub est conçue pour offrir une automatisation intelligente et évolutive, avec une forte intégration aux systèmes d’entreprise. Elle peut également être déployée nativement sur l’infrastructure NVIDIA, offrant des avantages en termes de performance et de compatibilité pour les organisations souhaitant opérationnaliser des agents d’IA à l’échelle de leurs écosystèmes.

« Notre objectif est d’aider les entreprises à intégrer des agents d’IA en production, avec les garde-fous appropriés, une compréhension approfondie des domaines métiers et une intégration étroite aux applications clés. FPT continuera d’investir dans des outils et solutions alimentés par l’IA, ainsi que dans des cadres de déploiement responsables, afin d’aider les organisations à accélérer la création de valeur et à étendre l’adoption de l’IA en toute confiance », a déclaré Dao Duy Cuong, vice-président exécutif de FPT Software et directeur du numérique et de la technologie de FPT Corporation.

L’IA demeure au cœur de la stratégie de croissance de FPT. L’entreprise a lancé Flezipt, sa plateforme « AI-first » conçue pour fournir des solutions de transformation de bout en bout, personnalisées et basées sur l’IA, soutenues par une main-d’œuvre augmentée par l’intelligence artificielle.

FPT collabore également avec NVIDIA pour établir des « FPT AI Factories » au Japon et au Vietnam, classées parmi les 40 supercalculateurs les plus rapides au monde dans le dernier classement TOP500. L’entreprise coopère en outre avec l’Institut Mila dans le domaine de la recherche en IA et est membre fondateur de l’AI Alliance, dirigée par IBM et Meta. -VNA

#FPT #PEAK Matrix #IA
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