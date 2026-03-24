Économie

Le Vietnam renforce la coopération financière internationale aux États-Unis

En visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a engagé une série d’échanges avec les grandes institutions financières à New York afin de promouvoir le développement du Centre financier international du Vietnam et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Le forum de promotion des investissements dans le Centre financier international au Vietnam. Photo : VNA
Le forum de promotion des investissements dans le Centre financier international au Vietnam. Photo : VNA

New York (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le 23 mars (heure locale), le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a visité et travaillé avec NASDAQ et New York Stock Exchange, et a participé à un forum de promotion des investissements dans le Centre financier international (CFI) au Vietnam.

Lors de ses échanges avec les dirigeants du NASDAQ, le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que cette institution accompagne le Vietnam en tant que partenaire clé dans le développement du CFI. Il a proposé de renforcer le dialogue politique afin d’améliorer le marché des capitaux vietnamien, de partager les normes et conditions de cotation, de coopérer dans le développement technologique, la gouvernance et la formation des ressources humaines.

Le NASDAQ a, de son côté, salué le dynamisme de l’économie vietnamienne et affirmé sa volonté d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder au marché des capitaux américain, y compris via une cotation.

Lors de la réunion avec le New York Stock Exchange, Nguyen Hoa Binh a présenté l’orientation de développement du CFI vietnamien, visant une intégration approfondie aux marchés financiers mondiaux, l’attraction d’investisseurs internationaux et la mise en place d’un écosystème financier moderne, transparent et efficace. Il a proposé au New York Stock Exchange de partager son expérience en matière de gestion des marchés, d’innovation numérique, d’attraction de capitaux institutionnels et de mécanismes de règlement des différends selon les standards internationaux.

Chris Taylor, responsable des activités de cotation de New York Stock Exchange, a exprimé l’espoir de voir prochainement des entreprises vietnamiennes y être introduites. Il a également félicité le Vietnam pour la création de son CFI, considéré comme une étape stratégique.

Les deux parties ont convenu de renforcer les connexions entre les marchés de capitaux vietnamiens et américains, afin d’élever le niveau du secteur financier vietnamien et d’accroître la visibilité internationale du CFI. Le New York Stock Exchange a également proposé d’intensifier les échanges d’informations, le partage de données et la coordination de politique avec les bourses vietnamiennes.

Le forum de promotion des investissements dans le CFI du Vietnam, coorganisé notamment par le fonds Warburg Pincus et le CFI de Hô Chi Minh-Ville, a réuni plus de 100 entreprises, groupes et fonds d’investissement américains. Plusieurs intervenants de renom y ont participé, dont des représentants de BlackRock, du Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN et de Deutsche Bank.

Lors du forum, les autorités vietnamiennes ont présenté la vision, les secteurs prioritaires et les politiques incitatives du CFI à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

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Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh au Forum de promotion des investissements dans le Centre financier international au Vietnam. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a appelé les investisseurs américains à accompagner le Vietnam dans la construction et le développement du CFI, notamment dans les services financiers spécialisés et innovants, afin d’en faire un maillon clé du réseau financier mondial. Il les a également encouragés à jouer un rôle moteur pour attirer d’autres investisseurs internationaux.

Les entreprises et fonds américains ont affirmé considérer le Vietnam comme une priorité en ASEAN, saluant les efforts du gouvernement et appelant à une amélioration continue du cadre réglementaire, notamment en matière de propriété étrangère, d’introduction en bourse des entreprises technologiques, de développement des fonds d’infrastructure et de stabilité des politiques.

En marge du forum, Nguyen Hoa Binh a rencontré Christopher Turner, dirigeant du fonds Warburg Pincus, qui a exprimé un fort intérêt pour le marché vietnamien et sa volonté de contribuer au développement du marché vietnamien des capitaux.

Le même jour, Nguyen Hoa Binh s’est rendu au siège de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et a rencontré les représentations vietnamiennes à New York. - VNA

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