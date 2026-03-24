Le vice-PM Ho Duc Phoc préside une réunion sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité de pilotage sur la lutte contre le blanchiment d'argent, a présidé, dans l'après-midi du 24 mars, à Hanoï, une réunion de cet organe.



Après avoir recueilli les avis des ministères et secteurs, le vice-Premier ministre a demandé à la Banque d'État du Vietnam de finaliser le rapport d'étape en y intégrant des missions et des solutions concrètes. Il a insisté sur une répartition précise et rigoureuse des travaux afin de garantir une mise en œuvre efficace dans la période à venir.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité de pilotage sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Photo : VNA



Le dirigeant a exhorté les ministères et organismes concernés à mobiliser en priorité leurs ressources pour accomplir les tâches assignées selon le plan établi. Il a souligné la nécessité de renforcer les investissements dans le capital humain et les technologies dédiés à la lutte contre le blanchiment d'argent, tout en préconisant l'étude et la révision du cadre législatif afin d'assurer une parfaite cohérence avec les conclusions des autorités compétentes.

Enfin, Ho Duc Phoc a demandé aux ministères et aux secteurs de redoubler d’efforts, de mettre en œuvre leurs missions conformément au plan établi, en adéquation avec la législation nationale et les pratiques internationales ; de se concentrer sur la préparation de documents, de données et de rapports clairs et cohérents, reflétant de manière explicite les efforts du Vietnam dans la lutte contre le blanchiment d’argent. - VNA

