Économie

Le Vietnam promet les meilleures conditions possibles aux investisseurs américains

Le Vietnam s’engage à accompagner et à offrir les conditions les plus favorables aux investisseurs étrangers en général, et aux entreprises américaines en particulier, pour leur permettre d’investir et d’opérer avec succès au Centre financier international du Vietnam.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh s’adresse à une table ronde d’affaires consacrée à l’attraction de capitaux et à la promotion des investissements au Centre financier international du Vietnam (VIFC), le 23 mars. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh s’adresse à une table ronde d’affaires consacrée à l’attraction de capitaux et à la promotion des investissements au Centre financier international du Vietnam (VIFC), le 23 mars. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a participé lundi 23 mars à une table ronde d’affaires consacrée à l’attraction de capitaux et à la promotion des investissements au Centre financier international du Vietnam (VIFC).

Lors de cet événement, les autorités vietnamiennes ont présenté le VIFC, implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi que les mécanismes de politique préférentielle, les cadres juridiques et les opportunités d’investissement offerts aux investisseurs et partenaires américains.

Des représentants d’entreprises américaines et des experts financiers ont partagé leurs expériences en matière de développement de centres financiers internationaux, discuté de solutions pour attirer des capitaux et renforcer les liens entre le VIFC et le système financier mondial, et exploré des moyens d’améliorer la coopération en matière d’investissement.

Nguyên Hoa Binh a souligné que le développement d’un centre financier international représente une percée institutionnelle majeure pour mobiliser des ressources financières et un capital humain hautement qualifié, contribuant ainsi à la transformation du modèle de croissance, à la restructuration économique, à l’amélioration de la productivité et au renforcement de la compétitivité nationale.

Le Vietnam a désormais mis en place un cadre politique harmonisé et spécialisé pour rendre le VIFC opérationnel et le connecter au système financier mondial. L’Assemblée nationale a adopté la résolution n°222/2025/QH15, jetant les bases juridiques du modèle «un centre, deux destinations» à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville, qui se complètent au lieu de se concurrencer. La Loi relative au tribunal spécialisé du Centre financier international a également été adoptée afin de créer un mécanisme de règlement des différends conforme aux pratiques internationales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Le vice-Premier ministre permanent a invité les entreprises et les investisseurs américains à poursuivre leur partenariat avec le Vietnam, et plus particulièrement avec les deux villes, pour la construction et l’exploitation du VIFC, en devenant des investisseurs pionniers et des ambassadeurs capables de fédérer d’autres partenaires potentiels.

Il a également encouragé la coopération en matière de développement d’infrastructures financières modernes, de ressources humaines hautement qualifiées, de finance verte, de fintech et d’actifs numériques, ainsi que l’application des normes internationales et le renforcement de la supervision financière.

Le Vietnam s’engage à accompagner et à offrir les conditions les plus favorables aux investisseurs étrangers en général, et aux entreprises américaines en particulier, pour qu’ils puissent investir et opérer avec succès au VIFC, a-t-il affirmé.

Il s’est dit convaincu que, grâce à des efforts conjoints, le VIFC deviendra un pilier essentiel des relations vietnamo-américaines, apportant des avantages concrets aux deux économies et à leurs populations. – VNA

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