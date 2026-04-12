Économie

TGV vietnamien : chantier historique lancé au Nord en présence du Premier ministre

Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté, ce dimanche 12 avril, à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et des délégués présents à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung et des délégués présents à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté, ce dimanche 12 avril, à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam.

D’un investissement total de plus de 147 000 milliards de dôngs (environ 5,6 milliards de dollars), hors coûts de libération des terrains, le projet est développé par la société VinSpeed, filiale du conglomérat Vingroup. Sa mise en service est prévue pour la fin de l’année 2028. La ligne devrait permettre de réduire le temps de trajet entre Hanoï et Quang Ninh à environ 23 minutes, soit une diminution de cinq à sept fois par rapport aux durées actuelles.

D’une longueur de 120,2 kilomètres, l’axe traversera quatre localités : Hanoi, Bac Ninh, Hai Phòng et Quang Ninh; et sera conçu en double voie électrifiée, avec un écartement standard de 1.435 mm. La vitesse maximale atteindra 350 km/h, à l’exception du tronçon urbain à Hanoï, limité à 120 km/h.

Le projet intégrera des trains de dernière génération ainsi que des systèmes de signalisation et d’exploitation de pointe fournis par le groupe allemand Siemens Mobility, qui s’est engagé à accompagner le transfert progressif de technologies et le développement d’un écosystème ferroviaire moderne au Vietnam.

La ligne aura pour point de départ la gare de Cô Loa, à Hanoï, et pour terminus la gare de Ha Long, dans la province de Quang Ninh, avec trois gares intermédiaires situées à Gia Binh (Bac Ninh), Ninh Xa (Hai Phong) et Yên Tu (Quang Ninh). Un dépôt technique sera également implanté à Ha Long.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung et des délégués présents à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, le directeur général mondial de Siemens Mobility, Michael Peter, a affirmé que son groupe fournirait des technologies ferroviaires « parmi les plus sûres, efficaces et éprouvées au monde », tout en renforçant la coopération avec Vingroup en matière d’assemblage, de maintenance et de transfert technologique.

Pour les autorités locales, ce projet constitue un levier stratégique. Le président du Comité populaire de Quang Ninh, Bui Van Khang, a souligné qu’il s’agissait d’un « projet d’envergure porteur de fortes attentes », illustrant l’implication croissante du secteur privé dans les infrastructures clés du pays.

La province s’est engagée à assurer les conditions nécessaires, notamment en matière de libération des terrains et de réinstallation, afin de garantir le respect du calendrier et des normes de qualité, a dit le responsable provincial.

De son côté, le vice-président et directeur général de Vingroup, Nguyên Viêt Quang, a indiqué que ce projet confirmait la volonté du groupe de contribuer au développement d’infrastructures de transport modernes répondant aux standards internationaux, favorisant ainsi la croissance socio-économique et l’amélioration des conditions de vie.

Il a également rappelé qu’il s’agissait du deuxième projet ferroviaire à grande vitesse lancé par VinSpeed, après celui reliant Bên Thanh à Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville, illustrant l’émergence d’une industrie ferroviaire nationale et d’un secteur de soutien à forte valeur ajoutée.

La cérémonie s’est conclue par un acte symbolique de lancement des travaux, en présence de dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, marquant une étape majeure dans le développement des infrastructures de transport du Vietnam. Les autorités ont exprimé leur confiance quant à l’achèvement du projet dans les délais impartis, soulignant son rôle moteur pour une nouvelle phase de croissance régionale et nationale. -VNA

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