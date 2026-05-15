Lancement des travaux de la ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành avant le 2 juillet



Hô Chi Minh-Ville (VNA)- Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville ont exhorté les services et unités compétents à accélérer l’élaboration, l’évaluation et l’approbation du rapport d’étude de faisabilité, incluant la conception technique globale initiale, afin de permettre le lancement effectif du projet de la ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành avant le 2 juillet 2026.

Cette directive vise à ce que les services et secteurs concernés engagent de manière proactive les travaux préparatoires nécessaires pour garantir les conditions optimales d’un démarrage des travaux, marquant ainsi le 50e anniversaire du jour où la ville a officiellement eu l'honneur de porter le nom du Président Hô Chi Minh.



Cette décision a été formulée par le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Xuân Cuong, à l’issue d’une inspection sur le terrain consacrée à l’avancement de ce projet d’envergure.



Selon ce responsable, les efforts soutenus des services municipaux ont déjà permis de lancer, le 29 avril dernier, les travaux du tronçon Ben Thanh-Thu Thiem de la ligne de métro n°2, respectant globalement le calendrier fixé.



Pour renforcer la connectivité entre l’aéroport international de Long Thành, le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville et l’aéroport international de Tân Son Nhât, il est désormais crucial de finaliser rapidement le dossier de conception FEED (Front-End Engineering Design).



Dans ce processus d’évaluation, les Services de la construction, des finances, de la planification et de l'architecture, ainsi que la société par actions d'investissement immobilier Dai Quang Minh, doivent se baser sur les prévisions de flux de passagers et les normes techniques pour organiser l'investissement par phases des stations. Cette approche doit viser une optimisation maximale de l'efficacité opérationnelle, une réduction du temps de trajet, une meilleure accessibilité aux transports publics et une économie des coûts d'investissement.



Parallèlement, les unités concernées doivent élaborer la planification des zones TOD (Transit-Oriented Development) autour des stations Thu Thiêm, Binh Trung et du dépôt de Long Truong, afin d’exploiter rationnellement les réserves foncières et les infrastructures publiques, contribuant ainsi à la réduction des embouteillages et de la pollution, tout en augmentant les recettes budgétaires.

Une concertation étroite avec le Comité populaire de la province de Dông Nai est requise pour harmoniser le tracé, le nombre et l’emplacement des stations, ainsi que les solutions d’intégration multimodale.

Le projet devra prendre en compte la capacité de connexion avec la ligne ferroviaire prolongeant la ligne de métro Bên Thành-Suôi Tiên jusqu’au centre administratif de Dông Nai et à l’aéroport de Long Thành.



De plus, les choix technologiques concernant le matériel roulant, les systèmes de billettique automatique, de télésurveillance intégrée (SCADA) et de signalisation doivent assurer une interopérabilité totale avec les tronçons Bên Thành-Tham Luong et Bên Thành-Thu Thiêm de la ligne de métro numéro 2.



D’une longueur totale de 47,7 km, dont 11,5 km à Hô Chi Minh-Ville et 36,2 km dans la ville de Dông Nai, cette ligne ferroviaire devrait comprendre 19 stations, dont deux souterraines et 17 aériennes.- VNA