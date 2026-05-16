L’Université nationale du Vietnam à Hanoï poursuit son essor pour devenir un symbole de l’intelligence vietnamienne

Hanoi (VNA) - Le 16 mai, à Hanoi, l’Université nationale du Vietnam à Hanoi a solennellement célébré le 120e anniversaire de sa fondation (16 mai 1906 – 16 mai 2026), en présence du secrétaire général du Parti et président To Lam.



Dans son allocution commémorative, le professeur associé et docteur Bui The Duy, directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, a souligné que l’évolution de l’établissement depuis sa fondation, le 16 mai 1906, témoigne d’une continuité dans l’héritage des valeurs « Science – Humanisme – Ouverture », de l’esprit « Nation – Science – Révolution » et de l’aspiration à servir la Patrie et le peuple.



L’université s’est fixé comme objectif stratégique de devenir une université d’excellence de premier plan en Asie, avec l’ambition d’intégrer le top 100 asiatique d’ici 2030 et le top 300 mondial d’ici 2035, a-t-il précisé.



S'exprimant à cette occasion, To Lam a déclaré qu’à l’entrée dans une nouvelle ère de développement rapide et durable, l’Université nationale du Vietnam à Hanoi devait redoubler d’efforts, agir avec davantage de détermination et accomplir des percées plus nettes afin d’être pleinement à la hauteur de sa mission d’université nationale.



Le retard de développement constitue un risque majeur pour l’avenir du pays. Selon lui, le retard en matière de développement trouve son origine dans le retard scientifique et technologique, dans l’innovation ainsi que dans la faible intensité des connaissances appliquées à la production, aux services et à la gouvernance nationale. À l’ère de la mondialisation et de la révolution technologique, le retard signifie dépendance, affaiblissement et perte d’opportunités de développement. C’est dans cette perspective que le Parti a adopté plusieurs résolutions stratégiques importantes, notamment la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, la Résolution 71 sur la réforme de l’éducation et de la formation, ainsi que la Résolution 80 sur le développement de la culture vietnamienne.



To Lam a donc demandé à l’université de devenir un pilier académique de premier rang, un grand centre d’innovation et une force pionnière de l’enseignement supérieur vietnamien, tout en incarnant une figure représentative du savoir vietnamien sur la scène internationale. L’université doit évoluer vers une université moderne d’excellence, multidisciplinaire et innovante, capable d’exercer un rôle moteur à l’échelle nationale.



L’université devra également devenir un centre de connexion entre le savoir et le développement. Elle est appelée à mettre en œuvre des programmes de recherche, de conseil politique et d’innovation répondant aux grandes commandes nationales, tout en intensifiant la coopération avec les ministères, la capitale Hanoi, les localités, les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les réseaux internationaux d’experts.

To Lam remet à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi l’Ordre du Travail de première classe. Photo : VNA





To Lam a demandé à l’université de collaborer activement avec les organismes compétents pour proposer au Bureau politique et au gouvernement des mécanismes et politiques innovants destinés au développement de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi et de l’enseignement supérieur vietnamien en général.



Il a notamment insisté sur la nécessité de lever les obstacles liés aux institutions, à la gouvernance, aux finances, aux ressources humaines, à l’autonomie universitaire, à la liberté académique ainsi qu’aux investissements dans la recherche fondamentale et les technologies stratégiques. Ces réformes devraient permettre à l’université de se développer à la hauteur de ses ambitions et de stimuler une profonde transformation de l’ensemble du système universitaire vietnamien dans la nouvelle ère.



À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, To Lam a remis à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses contributions remarquables à la formation de ressources humaines de haute qualité, à la promotion des talents, à la recherche scientifique, au transfert des connaissances, à l’innovation et au service du pays. - VNA