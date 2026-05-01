Société

Les laboratoires au Vietnam recherchent l’optimisation opérationnelle

Ces dernières années, portés par l’essor des secteurs de l’environnement, du biomédical, de l’agroalimentaire et du contrôle qualité, les laboratoires au Vietnam ont bénéficié d’investissements massifs. Ces derniers ont permis d'améliorer progressivement les capacités nationales d’analyse et d’essai.

Les laboratoires vietnamiens bénéficient d'investissements croissants, couvrant aussi bien les consommables que les instruments spécialisés à haute valeur ajoutée. Photo : VNA
Les laboratoires vietnamiens bénéficient d'investissements croissants, couvrant aussi bien les consommables que les instruments spécialisés à haute valeur ajoutée. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Si les investissements massifs de ces dernières années ont permis de doter les laboratoires vietnamiens de technologies de pointe, la maîtrise opérationnelle reste un défi majeur. Entre conditions réelles d’exploitation et besoin de formation, le secteur amorce une transition cruciale vers une culture de l’efficacité durable.


Ces dernières années, portés par l’essor des secteurs de l’environnement, du biomédical, de l’agroalimentaire et du contrôle qualité, les laboratoires au Vietnam ont bénéficié d’investissements massifs. Ces derniers ont permis d'améliorer progressivement les capacités nationales d’analyse et d’essai.

Investissements élevés, efficacité encore limitée

Pourtant, la réalité du terrain nuance ce constat : l’acquisition de technologies de pointe ne garantit pas systématiquement une performance opérationnelle optimale. De nombreuses unités, bien que dotées de systèmes avancés, peinent encore à maintenir la stabilité de leurs résultats, à contrôler les erreurs ou à optimiser leurs processus analytiques.

Cette situation découle de plusieurs facteurs, notamment les écarts entre conditions standard et conditions réelles d’exploitation, les spécificités des échantillons analysés, ainsi que les limites en matière d’organisation et de capacité d’exploitation des équipements.

Ces problématiques ont été mises en lumière lors de l’exposition Analytica Hanoi 2026 (du 22 au 24 avril). Au-delà de la simple présentation de nouveautés, les échanges entre utilisateurs et experts se sont concentrés sur la pratique pure : traitement des échantillons, gestion des interférences et maintien de la stabilité en fonctionnement continu.

Le glissement sémantique est révélateur : l’intérêt des utilisateurs passe des simples spécifications techniques à l’applicabilité réelle et à l'efficacité concrète. Une tendance claire se dessine : le développement des laboratoires ne se mesure plus à l'aune de "l’investissement en équipements", mais à celle de "l’optimisation de leur exploitation".

Dans ce contexte, les équipements ne sont plus considérés comme des éléments isolés, mais doivent être intégrés dans un système opérationnel global et cohérent, incluant le choix technologique, l’organisation de l’exploitation, la formation des ressources humaines et la standardisation des processus techniques.

Vers une exploitation optimisée des laboratoires

vnanet-labo.jpg
Dans un laboratoire de biotechnologie de l'Université internationale rattachée à l'Université nationale du Viêt Nam à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le rôle du conseil technique, du transfert de technologie et du soutien opérationnel devient ainsi de plus en plus important. Certaines entreprises nationales commencent à s’intégrer plus profondément dans cette chaîne de valeur, en collaborant avec des fabricants internationaux afin d’accompagner les utilisateurs dans la mise en œuvre pratique.

Face à des exigences de qualité toujours plus strictes - notamment dans le biomédical et la sécurité alimentaire - l’amélioration de l’efficacité opérationnelle est devenue une nécessité urgente.

Pour répondre à ces exigences, une transformation globale est nécessaire, non seulement en matière d’investissement en équipements, mais aussi en termes de renforcement des capacités opérationnelles, de formation des ressources humaines, de standardisation des procédures et de renforcement des liens entre les acteurs de l’écosystème scientifique et technologique.

Les signaux issus de la pratique montrent que la transition de "l’investissement en équipements" vers "la maîtrise des équipements" est en train de se mettre en place, contribuant à orienter le développement durable du système de laboratoires au Vietnam dans les années à venir.

Pour améliorer l’efficacité des activités, il est nécessaire de passer d’une logique "d’investissement en équipements" à une logique "de renforcement des capacités opérationnelles", avec quelques orientations principales : associer l’investissement en équipements à leur efficacité d’exploitation et d’utilisation ; améliorer la qualité des ressources humaines et la maîtrise des technologies ; promouvoir le transfert de technologie et le soutien technique ; renforcer la coopération entre les entreprises nationales et les partenaires internationaux.

Cette approche coordonnée permettra d'élever la qualité des analyses au Vietnam, répondant ainsi aux standards internationaux et aux besoins des secteurs stratégiques du pays. – CVN/VNA

source
#laboratoires vietnamiens de technologies #laboratoires au Vietnam #capacités nationales d’analyse et d’essai
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des ouvrières de la société May 10. Photo: moit.gov.vn

Le Mois des ouvriers ravive l’esprit d’innovation pour accroître la productivité

À l’heure où l’avantage d’une main-d’œuvre à bas coût ne suffit plus, les travailleurs sont appelés à s’affirmer par leur savoir-faire et leur capacité à maîtriser la technologie. Cette évolution se reflète dans l’apparition de plus en plus fréquente de véritables «champions de l’innovation» dans les entreprises.

Des membres de l'Association des bénévoles pour les repas (quartier de Thien Truong) et des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) préparent des repas gratuits destinés aux patients. Photo : VNA

Des repas gratuits, symbole d’une solidarité qui se transmet

Par un dimanche d’avril marqué par une chaleur accablante, les bénévoles de l’Association des repas solidaires du quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh, s’activent dès les premières heures de la matinée pour offrir des repas chauds aux patients.

Le Vietnam a été réélu comme membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec 180 voix en sa faveur, soit le score le plus élevé du groupe Asie-Pacifique. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son engagement en matière de droits de l’homme

Le fait d’être le membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 revêt non seulement une importance sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, en contribuant à promouvoir, avec le soutien des partenaires internationaux, les grandes orientations stratégiques du pays dans de nombreux domaines de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population.

De nombreuses personnes participent à une collecte de sang lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA

Lancement du Mois de l'humanitaire 2026 pour un avenir solidaire et durable

Le Mois de l'humanitaire 2026 vise notamment à mobiliser au moins 500 milliards de dongs, à soutenir durablement 17 000 foyers, à organiser des "Journées de la bonté" dans toutes les communes et tous les quartiers du pays, ainsi qu’à collecter environ 80 000 unités de sang pour répondre aux besoins du système de santé. -

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu le 29 avril dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté. Photo: VNA

Actions sociales du président de l’Assemblée nationale à An Giang

Le 29 avril, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’est rendu dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, où il a remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs en difficulté, dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que du 140e anniversaire de la Fête du Travail.

Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur. Photo: VNA

Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.

Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak rend son verdict. Photo: VNA

Dak Lak : Un ressortissant condamné à 11 ans de prison pour terrorisme

Selon l’acte d’accusation, Nguyên Dinh Thang était président-directeur général de « Boat People SOS » (BPSOS), une organisation basée aux États-Unis et possédant un bureau en Thaïlande. Il était également identifié comme ayant dirigé la création, la gestion et le fonctionnement de l’organisation «Montagnards Stand for Justice (MSFJ)» en Thaïlande.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

La Fête des rois Hung 2026 célébrée par la communauté vietnamienne en Bulgarie

Rappelant l'enseignement du Président Hô Chi Minh sur le devoir de protéger la nation héritée des rois Hung, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a décrit la victoire du printemps 1975 comme le symbole de l'aspiration à l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, tandis que le 1er mai honore la valeur du travail, pilier du développement durable du pays.

Des travailleurs participent au grand défilé pour la Journée internationale du Travail. Photo: VNA

Hanoï : grand défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai

Le défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai a rassemblé un millier d’ouvriers et de travailleurs exemplaires de tous les secteurs, visant à mettre en valeur l'unité, la discipline, la créativité et une volonté commune de progrès dans cette nouvelle ère.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.