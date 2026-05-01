Les laboratoires au Vietnam recherchent l’optimisation opérationnelle

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Hanoi (VNA) – Si les investissements massifs de ces dernières années ont permis de doter les laboratoires vietnamiens de technologies de pointe, la maîtrise opérationnelle reste un défi majeur. Entre conditions réelles d’exploitation et besoin de formation, le secteur amorce une transition cruciale vers une culture de l’efficacité durable.





Ces dernières années, portés par l’essor des secteurs de l’environnement, du biomédical, de l’agroalimentaire et du contrôle qualité, les laboratoires au Vietnam ont bénéficié d’investissements massifs. Ces derniers ont permis d'améliorer progressivement les capacités nationales d’analyse et d’essai.

Investissements élevés, efficacité encore limitée

Pourtant, la réalité du terrain nuance ce constat : l’acquisition de technologies de pointe ne garantit pas systématiquement une performance opérationnelle optimale. De nombreuses unités, bien que dotées de systèmes avancés, peinent encore à maintenir la stabilité de leurs résultats, à contrôler les erreurs ou à optimiser leurs processus analytiques.

Cette situation découle de plusieurs facteurs, notamment les écarts entre conditions standard et conditions réelles d’exploitation, les spécificités des échantillons analysés, ainsi que les limites en matière d’organisation et de capacité d’exploitation des équipements.

Ces problématiques ont été mises en lumière lors de l’exposition Analytica Hanoi 2026 (du 22 au 24 avril). Au-delà de la simple présentation de nouveautés, les échanges entre utilisateurs et experts se sont concentrés sur la pratique pure : traitement des échantillons, gestion des interférences et maintien de la stabilité en fonctionnement continu.

Le glissement sémantique est révélateur : l’intérêt des utilisateurs passe des simples spécifications techniques à l’applicabilité réelle et à l'efficacité concrète. Une tendance claire se dessine : le développement des laboratoires ne se mesure plus à l'aune de "l’investissement en équipements", mais à celle de "l’optimisation de leur exploitation".

Dans ce contexte, les équipements ne sont plus considérés comme des éléments isolés, mais doivent être intégrés dans un système opérationnel global et cohérent, incluant le choix technologique, l’organisation de l’exploitation, la formation des ressources humaines et la standardisation des processus techniques.

Vers une exploitation optimisée des laboratoires

Dans un laboratoire de biotechnologie de l'Université internationale rattachée à l'Université nationale du Viêt Nam à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le rôle du conseil technique, du transfert de technologie et du soutien opérationnel devient ainsi de plus en plus important. Certaines entreprises nationales commencent à s’intégrer plus profondément dans cette chaîne de valeur, en collaborant avec des fabricants internationaux afin d’accompagner les utilisateurs dans la mise en œuvre pratique.

Face à des exigences de qualité toujours plus strictes - notamment dans le biomédical et la sécurité alimentaire - l’amélioration de l’efficacité opérationnelle est devenue une nécessité urgente.

Pour répondre à ces exigences, une transformation globale est nécessaire, non seulement en matière d’investissement en équipements, mais aussi en termes de renforcement des capacités opérationnelles, de formation des ressources humaines, de standardisation des procédures et de renforcement des liens entre les acteurs de l’écosystème scientifique et technologique.

Les signaux issus de la pratique montrent que la transition de "l’investissement en équipements" vers "la maîtrise des équipements" est en train de se mettre en place, contribuant à orienter le développement durable du système de laboratoires au Vietnam dans les années à venir.

Pour améliorer l’efficacité des activités, il est nécessaire de passer d’une logique "d’investissement en équipements" à une logique "de renforcement des capacités opérationnelles", avec quelques orientations principales : associer l’investissement en équipements à leur efficacité d’exploitation et d’utilisation ; améliorer la qualité des ressources humaines et la maîtrise des technologies ; promouvoir le transfert de technologie et le soutien technique ; renforcer la coopération entre les entreprises nationales et les partenaires internationaux.

Cette approche coordonnée permettra d'élever la qualité des analyses au Vietnam, répondant ainsi aux standards internationaux et aux besoins des secteurs stratégiques du pays. – CVN/VNA

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