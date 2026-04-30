Société

Quang Tri : alerte sur les activités d’un groupe lié à l’« Église de Dieu la Mère »

Ce groupe présente des signes de propagation de pratiques superstitieuses à des fins lucratives.

De nombreux objets et documents relatifs aux activités de membres du groupe « Église de Dieu la Mère » ont été saisis. Photo : VNA
De nombreux objets et documents relatifs aux activités de membres du groupe « Église de Dieu la Mère » ont été saisis. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – Le Service de la sécurité intérieure de la Police de Quang Tri a récemment mené des investigations et clarifié les activités d’un groupe lié à l’« Église de Dieu la Mère » opérant dans la province le 19 avril, présentant des signes de propagation de pratiques superstitieuses à des fins lucratives.

Ce groupe fonctionne selon une organisation structurée, avec une coordination depuis l’étranger, et utilise divers scénarios pour approcher et influencer les individus. Il cible notamment les personnes vulnérables, les femmes et celles rencontrant des difficultés. Les autorités indiquent qu’il s’agit d’une organisation non agréée, susceptible d’avoir des impacts négatifs sur la vie sociale.

Selon la police, le groupe à Quang Tri est dirigé par Nguyen Duy Cuong (né en 1991, originaire de Bac Ninh) et opère selon un modèle hiérarchisé. Les recruteurs, principalement des jeunes, sont formés aux techniques de communication et de persuasion.

Les investigations montrent que de nombreux scénarios sont utilisés pour approcher les personnes, en fonction de leur situation et de leur état psychologique. Le processus comprend plusieurs étapes : prise de contact, création de confiance, collecte d’informations personnelles, puis influence progressive.

Un autre aspect concerne les contributions financières. Les participants sont amenés à effectuer des dons, qui deviennent ensuite réguliers. L’organisation fonctionne de manière fermée et utilise des réseaux sociaux et des applications de communication pour coordonner ses activités.

Les autorités précisent que l’« Église de Dieu la Mère » est une organisation religieuse d’origine étrangère non agréée au Vietnam, non reconnue par les courants protestants traditionnels, et présentant des contenus jugés extrémistes et non scientifiques.

La Police de Quang Tri recommande aux citoyens de faire preuve de vigilance face aux invitations liées à des activités similaires, de ne pas divulguer d’informations personnelles et de signaler tout signe suspect aux autorités compétentes. -VNA

#Église de Dieu la Mère #pratiques superstitieuses Quang Tri
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