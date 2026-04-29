Société

Administration locale : cinq axes pour renforcer l’efficacité au Vietnam

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.

Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur. Photo: VNA
Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, ministère de l'Intérieur. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors d’une conférence de presse donnée le 28 avril par le ministère de l’Intérieur, Nguyen Thi Tu Thanh, directrice adjointe du Département des administrations locales, a indiqué qu’après un an de mise en œuvre, le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière fluide et efficace grâce à la direction du Parti, à la gestion du gouvernement et à l’engagement de l’ensemble du système politique.

Concernant les difficultés rencontrées, le ministère a identifié plusieurs groupes de problèmes, notamment liés aux systèmes informatiques et aux infrastructures numériques, aux ressources humaines au niveau local, ainsi qu’au cadre institutionnel en matière de décentralisation.

Pour y remédier, le ministère de l’Intérieur mettra en œuvre cinq grands axes de solutions dans les temps à venir.

Il s’agit notamment de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, de renforcer la qualité des ressources humaines, en particulier au niveau local, d’accélérer la réforme des procédures administratives et le développement des infrastructures numériques, de gérer plus efficacement les actifs publics, et de renforcer le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des politiques publiques.

Par ailleurs, le ministère a conseillé au gouvernement et au Premier ministre d’élaborer un plan d’évaluation du fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux après un an de mise en œuvre. -VNA

#administration locale #réforme administrative #gouvernance locale
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA

Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.

Voir plus

Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak rend son verdict. Photo: VNA

Dak Lak : Un ressortissant condamné à 11 ans de prison pour terrorisme

Selon l’acte d’accusation, Nguyên Dinh Thang était président-directeur général de « Boat People SOS » (BPSOS), une organisation basée aux États-Unis et possédant un bureau en Thaïlande. Il était également identifié comme ayant dirigé la création, la gestion et le fonctionnement de l’organisation «Montagnards Stand for Justice (MSFJ)» en Thaïlande.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

La Fête des rois Hung 2026 célébrée par la communauté vietnamienne en Bulgarie

Rappelant l'enseignement du Président Hô Chi Minh sur le devoir de protéger la nation héritée des rois Hung, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a décrit la victoire du printemps 1975 comme le symbole de l'aspiration à l’indépendance, la liberté et l’unification nationale, tandis que le 1er mai honore la valeur du travail, pilier du développement durable du pays.

Des travailleurs participent au grand défilé pour la Journée internationale du Travail. Photo: VNA

Hanoï : grand défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai

Le défilé en l’honneur des travailleurs pour le 1er Mai a rassemblé un millier d’ouvriers et de travailleurs exemplaires de tous les secteurs, visant à mettre en valeur l'unité, la discipline, la créativité et une volonté commune de progrès dans cette nouvelle ère.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, s’exprime lors du programme, le 25 avril. Photo : VNA

Le culte des rois Hùng rayonne la solidarité parmi les Vietnamiens aux États-Unis et en Malaisie

Le programme comprenait des offrandes d’encens, des échanges culturels et la remise de prix aux élèves ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et s’étant activement impliqués dans la vie communautaire. Il a contribué à renforcer les liens entre les familles vietnamiennes, à inciter les jeunes générations à rester attachées à leur héritage, à préserver la langue vietnamienne et à contribuer à la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Photo d'illustration: suckhoedoisong.vn

La transformation des services de soins à domicile pour répondre aux besoins des seniors

Alors que le rythme urbain s’intensifie, la prise en charge des aînés souffrant de pathologies chroniques devient un défi majeur pour de nombreux foyers. Les services de soins à domicile médicalisés se déploient rapidement pour combler ce manque, répondant à l’urgence sociale tout en ouvrant un marché de plusieurs milliards de dollars au sein de l’économie de la longévité au Vietnam.

Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de lq séance de travail. Photo : VNA

Le Premier ministre Lê Minh Hung appelle à accélérer la réforme éducative

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé une séance de travail avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, mettant l’accent sur l’accélération des réformes, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et la levée des obstacles afin de répondre aux exigences du développement national.

Le vice-président de la Croix-Rouge vietnamienne, Vu Thanh Luu, et le chef du département du travail social et de la gestion des catastrophes, Tran Si Pha, ont présidé la conférence. Photo : Hoang Hieu - VNA.

Catastrophes naturelles : plus de 513.000 personnes soutenues en 2025

Face à des risques climatiques croissants, la Croix-Rouge vietnamienne renforce ses capacités de prévention et de réponse aux catastrophes, en misant sur la transformation numérique, l’action anticipée et le soutien durable aux populations vulnérables. Au total, les activités de prévention, de réponse aux catastrophes et d’assistance humanitaire ont dépassé 1.234 milliards de dôngs, bénéficiant à plus de 513.000 personnes. L’aide d’urgence a représenté plus de 153 milliards de dôngs, soutenant plus de 35.000 ménages dans 22 villes et provinces.