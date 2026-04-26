La première stèle en Europe dédiée aux victimes de l’agent orange inaugurée en France

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Paris (VNA) - Le 25 avril, le Collectif Dioxine-Vietnam et le Comité de soutien à l’action en justice de Mme Tran To Nga, en coordination avec la Ville de Paris et de nombreuses associations franco-vietnamiennes, ont solennellement inauguré une stèle commémorative dédiée aux victimes de l’agent orange/dioxine au parc de Choisy, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris.

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La cérémonie s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, de plusieurs parlementaires français, de responsables locaux, ainsi que de nombreux membres de la communauté vietnamienne et d’amis français.

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Il s’agit du premier monument commémoratif en France et même en Europe dédié aux millions de victimes qui continuent de subir les conséquences de ce produit chimique. Cette œuvre revêt une signification particulière, fruit de nombreuses années de mobilisation impliquant organisations sociales, juristes, artistes, communauté vietnamienne et amis français, afin d’honorer les victimes et de sensibiliser à l’une des catastrophes humanitaires et environnementales les plus graves de l’histoire contemporaine.

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Prenant la parole lors de la cérémonie, Alexandre Florantin, ancien conseiller de Paris et initiateur du projet, a souligné que cette réalisation est le fruit de quatre années d’efforts et d’un large consensus entre autorités publiques et société civile, avec pour ambition d’honorer les victimes à travers le monde et de promouvoir la quête de justice.

Mme Tran To Nga et la première stèle en Europe dédiée aux victimes de l’agent orange. Photo: VNA

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Mme Léa Dang, représentante du Comité de soutien à l’action en justice de Mme Tran To Nga, a estimé que l’édification de cette stèle vise à « lever le voile de l’oubli » et à faire entrer la mémoire de cette tragédie dans l’espace public.

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L’artiste Kim Doan Quoc, conceptrice de la stèle, a souligné que ce monument n’est pas seulement un lieu de mémoire, mais aussi un espace où la communauté peut se rassembler et poursuivre son engagement pour prévenir de telles tragédies.

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Nguyen Hong Son, président de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA), a affirmé que la forte participation des délégués et de la communauté, sans distinction de nationalité ni de couleur de peau, témoigne d’un esprit de solidarité, d’humanité et d’une aspiration commune à la justice. Selon lui, cet élan reflète non seulement l’amitié entre le Vietnam et la France, mais aussi l’attachement profond porté aux millions de victimes touchées par l’agent orange depuis plus de soixante ans.

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Il a également exprimé son estime pour Mme Tran To Nga, considérée comme un symbole de résilience et de courage des femmes vietnamiennes dans la lutte pour la justice. Il a en outre salué la participation active des jeunes générations, essentielle selon lui pour transmettre la mémoire historique, diffuser les valeurs humanistes et faire vivre le combat pour les droits légitimes des victimes.

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L’avocat William Bourdon a déclaré que le combat juridique de Mme Tran To Nga figurait parmi « les plus singuliers » de sa carrière, mettant en garde contre les risques de « falsification de l’histoire », susceptibles de conduire à la répétition de tels crimes. Il a affirmé qu’il poursuivra cette action en justice jusqu’au bout, la considérant comme une lutte symbolique contre l’impunité et pour la défense de la justice internationale.

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Pour sa part, Mme Tran To Nga a souligné que l’inauguration de cette stèle représentait l’aboutissement de plus de soixante ans de lutte persévérante menée par les victimes de l’agent orange et leurs soutiens à travers le monde. Elle a affirmé qu’elle poursuivra ce combat jusqu’au bout. -VNA

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