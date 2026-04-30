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Enseignement : Can Tho veut faire de l’anglais un outil clé d’apprentissage

D’ici 2030, Can Tho mettra en œuvre une phase pilote visant à introduire l’anglais dès la première année du primaire dans l’ensemble des établissements.

Des écoliers de Can Tho participent à des concours de programmation de robots entièrement en anglais. Photo : VNA.
Des écoliers de Can Tho participent à des concours de programmation de robots entièrement en anglais. Photo : VNA.

Can Tho (VNA) - L’intégration de l’anglais comme deuxième langue scolaire ne se limite plus aux grandes villes, mais s’impose comme une tendance majeure dans la stratégie de développement des ressources humaines de nombreuses localités. Dans le delta du Mékong, la ville de Can Tho affiche une forte détermination en adoptant officiellement un projet ambitieux en ce sens, visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à favoriser l’intégration internationale ainsi que le développement socio-économique.

Le 9 avril, le Comité municipal du Parti a approuvé ce projet novateur. L’anglais ne sera plus seulement une matière, mais deviendra progressivement un outil de communication, d’apprentissage et de gestion éducative. Cette transition marque un changement fondamental de paradigme : passer de l’apprentissage d’une langue étrangère à son utilisation concrète.

D’ici 2030, Can Tho mettra en œuvre une phase pilote visant à introduire l’anglais dès la première année du primaire dans l’ensemble des établissements. Un budget de plus de 705 milliards de dôngs sera consacré aux infrastructures technologiques, aux ressources numériques, à l’intelligence artificielle et, surtout, à la formation continue des enseignants.

Cet apprentissage précoce favorisera l’acquisition de réflexes naturels et constituera une base solide pour le développement des compétences linguistiques des élèves, leur permettant d’aborder plus sereinement les cycles supérieurs et l’environnement international.

Une attention particulière sera accordée aux zones défavorisées afin de réduire les disparités éducatives et de garantir un accès équitable au savoir.

Entre 2030 et 2035, Can Tho étendra les modèles d’enseignement renforcé et bilingue, avant de généraliser l’usage de l’anglais comme langue d’apprentissage dans l’ensemble du système éducatif d’ici 2045. À l’échelle universitaire, l’objectif est que, d’ici 2045, 100 % des établissements utiliseront l’anglais comme langue principale d’enseignement et de recherche.

Actuellement, la ville compte plus de 1.200 écoles et 670.000 élèves. Malgré des progrès notables, l’anglais reste encore souvent cantonné à une matière théorique, tandis que l’enseignement intégré demeure limité et que les disparités en matière d’enseignants et d’infrastructures constituent des défis importants.

Ainsi, ce projet vise à moderniser la pédagogie tout en renforçant la compétitivité de la main-d’œuvre locale dans un contexte de mondialisation.

Dans l’enseignement supérieur, plusieurs universités proposent déjà des cursus entièrement en anglais. Selon plusieurs experts, l’enjeu principal consiste à créer un environnement linguistique naturel et académique.

La docteure Ho Hong Lien (Université de Can Tho) souligne que le principal défi réside dans le facteur humain, notamment la maîtrise encore inégale de la langue, en particulier à l’oral, ainsi que dans les exigences élevées en matière d’infrastructures. Pour y remédier, l’anglais doit coexister avec le vietnamien dans toutes les activités académiques, de la recherche à l’administration, avec des critères d’évaluation rigoureux favorisant un écosystème bilingue complet.

Le docteur Nguyen Van Quang, recteur de l’Université Nam Can Tho, indique que son établissement propose dix filières entièrement anglophones dans des secteurs stratégiques tels que la santé, les technologies, l’économie et le tourisme. L’efficacité de ce modèle repose sur des standards internationaux : programmes actualisés, enseignants étrangers, laboratoires modernes, ainsi que des échanges étudiants. Les étudiants évoluent ainsi dans un environnement immersif où l’anglais est utilisé dans les cours, à la bibliothèque et dans les activités parascolaires.

En définitive, ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme. Avec une vision claire, Can Tho pose les bases d’un écosystème éducatif moderne, où l’anglais cesse d’être une discipline obligatoire pour devenir un véritable outil vivant au service des générations futures. -VNA

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