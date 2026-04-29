Société

Lancement du Mois de l'humanitaire 2026 pour un avenir solidaire et durable

Le Mois de l'humanitaire 2026 vise notamment à mobiliser au moins 500 milliards de dongs, à soutenir durablement 17 000 foyers, à organiser des "Journées de la bonté" dans toutes les communes et tous les quartiers du pays, ainsi qu’à collecter environ 80 000 unités de sang pour répondre aux besoins du système de santé. -

De nombreuses personnes participent à une collecte de sang lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA
De nombreuses personnes participent à une collecte de sang lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 avril, au Palais des sports de Quan Ngua à Hanoï, le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a officiellement donné le coup d'envoi du Mois de l’humanitaire 2026 au niveau national, placé sous le thème "80 ans - Un parcours humanitaire pour la communauté".

Organisé sous un format hybride mêlant présentiel et visioconférence avec 34 villes et provinces, l’événement était également relié à plusieurs points de connexion à Tuyen Quang, Nghe An et An Giang, réunissant de nombreux responsables, membres et bénévoles venus de tout le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, Bui Thi Minh Hoai, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que, dans la nouvelle phase de développement du pays, l'action humanitaire ne devait plus être considérée comme une simple activité d'assistance sociale, mais comme l'un des piliers fondamentaux du système moderne de sécurité sociale.

Afin d'optimiser l'efficacité de ces actions, elle a appelé à une professionnalisation accrue ; à l'innovation dans la mobilisation des ressources ; à la création d'un écosystème humanitaire moderne ; au renforcement de la connexion entre l’État, les entreprises, les organisations internationales et la communauté, ainsi qu’à l’accélération de la transformation numérique et de la transparence.

Elle a également insisté sur deux priorités majeures pour 2026 : le perfectionnement du cadre politique lié au fonctionnement de la Croix-Rouge et le développement d’un corps de bénévoles hautement qualifiés capables d’intervenir efficacement en situation d’urgence.

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Cérémonie de lancement du Mois de l’humanitaire 2026. Photo: VNA

De son côté, Do Thi Thu Thao, présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, a dressé un bilan positif des cinq dernières années, durant lesquelles le Mois de l’humanitaire a mobilisé plus de 3 000 milliards de dongs (près de 113,9 millions de dollars) pour venir en aide à 6,6 millions de personnes. Pour l'avenir, l'organisation envisage de tester des "indicateurs humanitaires" destinés à évaluer le développement humain au sein des communautés locales.

Saluant ces efforts, Paht Tanattanwin, représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a loué l’engagement des autorités vietnamiennes dans la transformation des valeurs humanistes en actions concrètes en faveur de millions de personnes. Il a particulièrement mis en avant le rôle proactif de la Croix-Rouge du Vietnam au sein du mouvement humanitaire international, à travers la participation active, le partage d'expériences et l'extension de ses activités de secours au-delà des frontières nationales.

À cette occasion, les organisateurs ont reçu des promesses de dons et des engagements de soutien totalisant 620 milliards de dongs de la part d'entreprises et de sections locales de la Croix-Rouge.

Parallèlement, plusieurs activités concrètes ont été déployées, telles que des collectes de sang et des "Marchés humanitaires", au cours desquels 500 cadeaux d'une valeur d'un million de dongs chacun ont été remis à des familles en difficulté.

Cette cérémonie marque le début d'une série d'actions intensives qui se dérouleront durant tout le mois de mai à travers le pays. L’édition 2026 vise notamment à mobiliser au moins 500 milliards de dongs, à soutenir durablement 17 000 foyers, à organiser des "Journées de la bonté" dans toutes les communes et tous les quartiers du pays, ainsi qu’à collecter environ 80 000 unités de sang pour répondre aux besoins du système de santé. -VNA

#Croix-Rouge du Vietnam #Mois de l’humanitaire 2026 #Un parcours humanitaire pour la communauté
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