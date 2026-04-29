TNP : l'ONU salue l'approche constructive du Vietnam à la 11e Conférence d'examen

Hanoï (VAN) - La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Izumi Nakamitsu, a hautement apprécié la préparation rigoureuse et l'approche constructive du Vietnam en tant que président dans l'organisation de la 11e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

S'exprimant lors d'une réception diplomatique à New York le 28 avril, Izumi Nakamitsu a souligné l'importance de maintenir et de réaffirmer l les engagements envers ce traité fondamental, tout en appelant les États membres à entreprendre des actions concrètes pour surmonter leurs divergences, forger un consensus global et s’orienter vers des résultats concrets.

​Izumi Nakamitsu a particulièrement loué les compétences et les efforts du Vietnam et de l'ambassadeur Do Hung Viet en sa qualité de président de la conférence, se disant convaincue que la méthode de travail méthodique choisie par le Vietnam permettra d'aboutir à des résultats tangibles répondant aux attentes de la communauté internationale.

L'ambassadeur Do Hung Viet préside la conférence de presse officielle de la Conférence. Photo : VNA

​En réponse, l'ambassadeur Do Hung Viet s'est dit honoré de la confiance témoignée par les États membres et a remercié ces pays et le secrétariat de l'ONU pour leur soutien et leur assistance. Bien que cette session se déroule dans un contexte géopolitique mondial complexe marqué par des défis sécuritaires majeurs, le diplomate vietnamien a porté un message d'optimisme « Rien n'est impossible », exprimant ainsi sa conviction et son espoir que l'esprit de coopération, la bonne volonté et l'engagement de la communauté internationale contribueront à l'obtention de résultats concrets.

​Auparavant, l'ambassadeur Do Hung Viet a présidé une conférence de presse officielle afin d'informer les agences de presse et les médias internationaux de l'importance, des objectifs, du contenu principal, ainsi que du processus de préparation et d'organisation de la Conférence d'examen du TNP de cette année. À cette occasion, il a répondu aux interrogations des médias sur l'efficacité du TNP, l’approche de la présidence vietnamienne, le règlement des questions complexes et les divergences de positions entre les États membres, les résultats attendus et les perspectives d'adoption d'un document de consensus.

​La 11e Conférence d'examen du TNP se déroule sur une période de quatre semaines, du 27 avril au 22 mai, et réunit les représentants de 191 États membres ainsi que de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales engagées dans la lutte contre les armes nucléaires. -VNA

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