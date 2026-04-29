Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

Une délégation vietnamienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a participé à la 25e réunion des ministres des Affaires étrangères entre l’ASEAN et l’Union européenne, tenue le 28 avril à Bandar Seri Begawan (Brunei), où les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix, du multilatéralisme et du renforcement de la coopération économique, tout en ouvrant la voie à un partenariat stratégique renforcé et à une future intégration économique interrégionale.