Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

Hanoï (VNA) - À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril 2026 à Bekasi, dans la capitale Jakarta, en Indonésie, qui a fait de nombreuses victimes, le 28 avril 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto. -VNA
Le président Luong Cuong présente ses condoléances suite au décès de l'ancien président algérien
Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 31 mars un message de condoléances au président algérien Abdelmadjid Tebboune suite au décès de l'ancien président algérien Liamine Zeroual.