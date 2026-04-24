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La ministre philippine des AE met l'accent sur l'unité et les partenariats stratégiques de l'ASEAN

La ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, a souligné l'importance de l'unité et des partenariats stratégiques de l'ASEAN pour faire face aux incertitudes mondiales lors d'un dialogue politique à Jakarta le 23 avril.

La ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo ; GMA/VNA
La ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo ; GMA/VNA


Jakarta, 24 avril (VNA) – La ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro, a souligné l'importance de l'unité et des partenariats stratégiques de l'ASEAN pour faire face aux incertitudes mondiales lors d'un dialogue politique à Jakarta le 23 avril.

S'exprimant lors de cet événement, co-organisé par la Communauté de politique étrangère d'Indonésie (FPCI) et l'Université catholique Atma Jaya d'Indonésie, Mme Lazaro a noté que le monde est confronté à une volatilité imprévisible, en particulier aux répercussions des tensions au Moyen-Orient sur la sécurité énergétique régionale et les chaînes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, elle a souligné que la solidarité et le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) constituent un « point d'ancrage fiable » pour surmonter les défis. En tant que présidente de l'ASEAN en 2026, les Philippines ont choisi le thème « Naviguer ensemble vers notre avenir », axé sur trois priorités clés : la paix et la sécurité ; Corridors de prospérité et autonomisation des populations : telles sont les priorités de l'ASEAN.

Selon Maria Theresa Lazaro, ces sujets seront approfondis lors du 48e Sommet de l'ASEAN, qui se tiendra à Cebu début mai. L'accent sera mis sur la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que sur la sécurité des citoyens de l'ASEAN. Elle a également souligné l'importance du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est à l'occasion de son 50e anniversaire, le qualifiant de code de conduite contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Concernant les relations entre les Philippines et l'Indonésie, Maria Theresa Lazaro a affirmé que les Philippines considèrent l'Indonésie comme l'un de leurs partenaires les plus fiables.

Plus tôt dans la journée, les deux pays ont tenu une réunion de la Commission mixte pour la coopération bilatérale (CMCB) afin d'examiner et de faire progresser 93 accords couvrant la défense, la sécurité, l'économie, l'agriculture et l'industrie halal. Elle a également salué l'accord de 2014 sur les frontières maritimes entre les deux pays, le présentant comme un modèle régional pour le règlement pacifique des différends complexes, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA

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#unité #partenariats stratégiques de l'ASEAN
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