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L’Indonésie et la France renforcent leur coopération en IA et dans l’enseignement supérieur

Le ministère indonésien de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie a tenu une réunion stratégique avec des représentants du gouvernement français et des universitaires de l’Université Paris-Saclay.

L’Indonésie commencera à introduire l’enseignement de l’intelligence artificielle (IA) dans les écoles à partir de l’année scolaire 2025-2026. (Photo : GovInsider)
L’Indonésie commencera à introduire l’enseignement de l’intelligence artificielle (IA) dans les écoles à partir de l’année scolaire 2025-2026. (Photo : GovInsider)


Jakarta, 29 avril (VNA) – Le ministère indonésien de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie a tenu une réunion stratégique avec des représentants du gouvernement français et des universitaires de l’Université Paris-Saclay afin d’approfondir la coopération internationale en intelligence artificielle (IA) et de jeter les bases du développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation nationale.

Les discussions ont porté sur les stratégies d’intégration de disciplines scientifiques fondamentales telles que les mathématiques, l’informatique et les algorithmes dans l’écosystème de l’IA du pays.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie, Brian Yuliarto, a affirmé que le gouvernement indonésien considère l’IA non pas comme une simple tendance technologique, mais comme un outil stratégique pour relever directement les défis nationaux dans de multiples secteurs.

Lors de cette réunion, l’Indonésie s’est également engagée à poursuivre l’amélioration de ses politiques d’enseignement supérieur et de bourses d’études afin de garantir que le développement des ressources humaines reste étroitement aligné sur les priorités nationales de recherche, tout en encourageant une collaboration interdisciplinaire renforcée.

Les deux parties se sont engagées à développer des programmes d'action concrets, à renforcer les partenariats interuniversitaires et à mettre en place des réseaux internationaux de talents.

Cette initiative devrait permettre à l'Indonésie d'accélérer sa maîtrise des technologies adaptatives et inclusives, consolidant ainsi sa position de pôle d'excellence en intelligence artificielle dans la région.

Dans le cadre de sa vision « Indonésie d'or 2045 », l'archipel intensifie ses efforts pour former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable d'accompagner une transformation numérique globale.- VNA

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#Indonésie #France #IA
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