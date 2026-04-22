ASEAN–Russie : vers un nouveau souffle à l’occasion du 35e anniversaire des relations

Hanoï (VNA) - Les 20 et 21 avril, à Kazan, en Russie, s’est tenue la 22e réunion des hauts fonctionnaires (SOM) ASEAN–Russie, avec la participation de vice-ministres des Affaires étrangères et hauts responsables des 11 pays membres de l’ASEAN et de la Russie.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang y a participé.



Lors de l’ouverture, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrey Rudenko, également chef du SOM ASEAN–Russie, a affirmé que la Russie attachait toujours de l’importance à l’ASEAN et à leur partenariat stratégique, tout en soutenant une architecture régionale centrée sur l’ASEAN. Il a souligné que 2026 marquait le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie et a appelé les deux parties à capitaliser sur les acquis pour porter le partenariat stratégique à un niveau supérieur.



Les pays de l’ASEAN ont salué et soutenu la proposition de la Russie d’organiser un Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN–Russie, prévu les 17 et 18 juin à Kazan, soulignant son importance pour impulser une nouvelle dynamique et définir des orientations stratégiques pour la prochaine phase du partenariat.



Dans un contexte international et régional en évolution rapide, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer davantage les relations ASEAN–Russie afin qu’elles soient à la hauteur de leur potentiel et des nouvelles exigences. Outre le renforcement de la coopération dans les domaines traditionnels, les deux parties ont appelé à élargir la coopération à des secteurs prometteurs tels que les énergies propres, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et les villes intelligentes.



S’exprimant lors de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a affirmé que l’ASEAN considérait la Russie comme l’un de ses partenaires de premier plan, jouant un rôle clé pour la paix, la stabilité et le développement régional, appelant à des efforts accrus pour développer des relations à la hauteur de leur potentiel.



Il a notamment proposé de renforcer les échanges et la coordination stratégique à haut niveau, ainsi que la coopération dans les domaines prioritaires communs, dont la cybersécurité, en particulier la mise en œuvre efficace de la Convention de Hanoï.



Sur le plan économique et commercial, il a proposé que les deux parties finalisent rapidement et mettent en œuvre le Programme stratégique économique et d’investissement ASEAN–Russie pour la période 2026-2035. Il a également appelé à intensifier davantage la coopération en matière d’approvisionnement énergétique stable et durable, suggérant que le prochain Sommet commémoratif ASEAN–Russie adopte une déclaration commune réaffirmant l’engagement de coopération dans ce domaine.



Intervenant en ouverture sur le thème « Coopération numérique et villes intelligentes », le vice-ministre Dang Hoang Giang a proposé de faire de la coopération numérique un nouveau pilier des relations ASEAN–Russie.



A cette occasion, le vice-ministre Dang Hoang Giang a rencontré son homologue russe Andrey Rudenko pour discuter des mesures visant à renforcer la coordination Vietnam–Russie dans les cadres de l’ASEAN, ainsi que de la mise en œuvre des accords bilatéraux et de la préparation des prochaines visites de haut niveau. -VNA