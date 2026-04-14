La Malaisie renforce les contrôles sur les stations-service frontalières

Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien envisage de renforcer le contrôle des stations-service situées en zones frontalières, en instaurant des audits obligatoires pour tous les détaillants de carburant implantés dans un rayon de 50 km de la frontière nationale. Cette mesure s’inscrit dans un réajustement stratégique du ministère du Commerce intérieur et du Coût de la vie (KPDN), visant à démanteler les réseaux de contrebande de carburant transfrontaliers.



Selon la vice-ministre du KPDN, Datuk Dr Fuziah Salleh, bien que des limites d'achat de carburant soient déjà en vigueur dans les zones frontalières, des mesures de renforcement supplémentaires sont actuellement à l’étude.



Celles-ci incluent notamment un contrôle plus strict des cartes de flotte ainsi que des audits rigoureux de toutes les stations-service situées dans un rayon de 50 km des frontières. Elle a précisé que ce périmètre couvrirait des centaines de stations-service dans les États du nord de la péninsule, tels que le Kelantan, le Perlis et le Kedah, ainsi que dans les zones frontalières du Sabah et du Sarawak.



Le gouvernement malaisien a récemment approuvé une proposition visant à déployer des policiers dans les stations-service proches des zones frontalières afin de renforcer la lutte contre les fuites et la contrebande de carburant.



Fuziah Salleh a averti que le ministère continuerait d'appliquer une tolérance zéro à l'égard de tout exploitant de station-service reconnu coupable de collusion avec des réseaux criminels.



De tels agissements constituent non seulement une violation de la loi, mais aussi une trahison envers les Malaisiens, par détournement de subventions sur les carburants d'une valeur de plusieurs milliards de ringgits destinées aux citoyens éligibles, a-t-elle affirmé.



Selon la vice-ministre, les autorités s’attaquent désormais directement aux têtes de réseaux en mobilisant la législation sur le blanchiment d’argent (AMLA). L’action ne se limite plus aux saisies de carburant : elle vise désormais à démanteler les réseaux à la source, notamment par le gel des avoirs et le traçage des flux financiers, afin d’empêcher leur reconstitution sous de nouvelles identités.



Qualifiant les communautés locales de "première ligne de défense", elle a appelé les habitants des zones frontalières à signaler toute activité suspecte et à empêcher l’implantation de réseaux criminels, en utilisant les différents canaux mis à disposition, notamment les réseaux sociaux, les lignes d’assistance, les portails en ligne et les applications du ministère.-VNA