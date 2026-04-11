Indonésie : un plan ambitieux pour sortir des importations de carburant

Jakarta (VNA) - Le 9 avril, le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré que le pays vise à mettre fin complètement aux importations de carburant d’ici deux à trois ans, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer l’autonomie énergétique nationale.

Selon lui, cet objectif sera soutenu par un vaste programme d’électrification d’une capacité de 100 gigawatts, dont l’achèvement est prévu dans un délai de deux ans.

Parmi les mesures clés figure la fermeture de 13 centrales électriques au diesel exploitées par la compagnie nationale d’électricité (PLN). Ces installations consomment actuellement d’importantes quantités de carburant ; leur arrêt pourrait permettre d’économiser environ 200 000 barils de diesel par jour.

Alors que l’Indonésie importe près d’un million de barils de carburant par jour, cette réduction de la consommation devrait diminuer la dépendance aux importations d’environ 20 %.

Outre l’électrification du secteur électrique, le gouvernement accélère le développement des véhicules électriques et l’expansion des sources d’énergie renouvelable.

Le président indonésien a également indiqué que des investissements importants seront consacrés au développement de centres de transformation et de raffineries nationales, afin de poser les bases d’une transition énergétique durable.

Par ailleurs, l’Indonésie encourage l’utilisation de technologies nationales dans la production et l’industrialisation. Parmi les initiatives récentes figure la mise en service d’une usine d’assemblage de véhicules électriques à Magelang, dans la province de Java central.- VNA