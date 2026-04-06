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La Thaïlande renforce les contrôles sur les exportations d'huile de palme brute

La Thaïlande renforcera les contrôles sur les exportations d'huile de palme brute (OPB) à compter du 7 avril, exigeant des exportateurs une autorisation écrite préalable.

La Thaïlande renforce les contrôles sur les exportations d'huile de palme brute



Bangkok (VNA) – La Thaïlande renforcera les contrôles sur les exportations d'huile de palme brute (OPB) à compter du 7 avril, exigeant des exportateurs une autorisation écrite préalable. Cette mesure vise à protéger l'approvisionnement national face à la demande croissante d'énergie et de produits d'exportation.

Conformément à l'annonce n° 1 de 2026 publiée par le Comité central des prix des biens et services au Journal officiel, toute exportation d'huile de palme brute sera interdite à compter du 7 avril sans autorisation écrite préalable du secrétaire général du Comité central.

Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau du Comité central des prix des biens et services, au sein du Département du commerce intérieur du ministère du Commerce.

L'annonce précise que la mesure de contrôle s'appliquera à l'ensemble du territoire national pendant un an à compter du lendemain de sa publication, sauf publication d'un nouvel avis avant cette date.

Les exportateurs autorisés sont tenus d'expédier uniquement les marchandises, en quantité, dans les délais et à destination indiqués sur le permis. Ce dernier doit accompagner chaque envoi. Chaque permis est valable pour une seule exportation. Tout envoi non conforme à ces conditions sera considéré comme une exportation non autorisée.

L'annonce a été signée le 26 mars par Suphajee Suthumpun, vice-Première ministre et ministre du Commerce, en sa qualité de présidente du Comité central des prix des biens et services.

Le Comité a indiqué que cette mesure faisait suite à sa résolution du 25 mars, selon laquelle le conflit au Moyen-Orient continuait de faire grimper les prix mondiaux du pétrole. Parallèlement, le secteur de l'énergie devrait augmenter l'incorporation de biodiesel dans le diesel, tandis que la demande d'exportations d'huile de palme brute thaïlandaise a également progressé, ce qui accroît la probabilité d'une demande intérieure plus forte pour cette huile.

L'objectif déclaré est de gérer les volumes d'huile de palme brute en fonction des conditions du marché et de maintenir un équilibre entre la consommation, l'industrie et l'énergie, tout en garantissant un approvisionnement suffisant pour la consommation intérieure tout au long de l'année. - VNA

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#Thaïlande #huile de palme brute
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