Le Cambodge instaure des mesures d'économie d'énergie face au conflit au Moyen-Orient



Phnom Penh (VNA) – Le gouvernement cambodgien a publié une directive imposant des mesures d'économie d'énergie dans tous les ministères, agences et institutions étatiques en réponse à la flambée des prix mondiaux de l'énergie liée aux tensions au Moyen-Orient.



Cette décision intervient alors que les conflits en cours au Moyen-Orient continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en pétrole, entraînant une forte hausse des prix des carburants, y compris au Cambodge. La hausse du coût du carburant devrait également impacter la production d'électricité, celle-ci demeurant un élément essentiel, rapporte le Khmer Times.



Malgré ces difficultés, le gouvernement a indiqué que l'approvisionnement du Cambodge en carburant et en électricité reste stable, soutenant les activités économiques et la prestation des services publics, selon des évaluations menées conjointement avec le ministère des Mines et de l'Énergie, Electricité du Cambodge (EDC) et les sociétés d'importation de carburant.



Pour remédier à cette situation, le gouvernement a appelé à des mesures plus strictes afin de réduire la consommation de carburant.



Tous les ministères et institutions sont encouragés à limiter les réunions en présentiel et les déplacements longue distance, et à privilégier l'utilisation des plateformes en ligne, sauf en cas d'absolue nécessité.



Le ministère des Mines et de l'Énergie publiera des directives détaillées sur les pratiques d'efficacité énergétique et collaborera avec le ministère de l'Information afin de sensibiliser le public par le biais des médias.



Les institutions gouvernementales sont tenues d'adopter des pratiques d'économie d'énergie dans leurs opérations administratives, tandis que les administrations locales travailleront avec EDC pour améliorer l'efficacité des systèmes d'éclairage public. - VNA

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