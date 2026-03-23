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La Thaïlande envisage de réduire la durée du séjour sans visa à 30 jours

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères prévoit de proposer de réduire la durée du séjour sans visa pour les touristes étrangers de 60 à 30 jours afin de lutter contre les abus et de prévenir d'éventuels risques pour la sécurité.

Touristes étrangers en Thaïlande. (Photo : nationthailand.com)
Touristes étrangers en Thaïlande. (Photo : nationthailand.com)


Bangkok, 23 mars (VNA) – Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères prévoit de proposer de réduire la durée du séjour sans visa pour les touristes étrangers de 60 à 30 jours afin de lutter contre les abus et de prévenir d'éventuels risques pour la sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a déclaré que la politique d'exemption de visa instaurée sous l'administration de Srettha Thavisin visait à soutenir le tourisme, un moteur essentiel de l'économie thaïlandaise, en permettant aux ressortissants étrangers éligibles d'entrer dans le pays pour le tourisme ou un court séjour d'affaires sans avoir à demander de visa au préalable.

Cependant, Sihasak Phuangketkeow a indiqué que le comité des visas du ministère avait conclu qu'un séjour de 60 jours pourrait être plus long que nécessaire pour la plupart des voyageurs et risquerait de créer des failles permettant à certaines personnes de rester en Thaïlande sans visa.

Les autorités ont signalé des cas d'étrangers utilisant l'exemption de visa pour exploiter des entreprises dans des secteurs réservés aux ressortissants thaïlandais et pour détenir des actifs par le biais de prête-noms. Il a également été constaté que certaines personnes arrêtées lors d'opérations de lutte contre les réseaux d'escroquerie en ligne étaient entrées en Thaïlande avec des visas de tourisme.

Le ministre a souligné que la durée de séjour autorisée de 60 jours pouvait être détournée par des personnes ne se rendant pas réellement en Thaïlande pour des raisons touristiques, notamment celles cherchant à séjourner sans demander de visa de long séjour approprié.

Selon les modifications proposées, les visiteurs éligibles seraient autorisés à séjourner 30 jours, avec possibilité de prolongation de 30 jours supplémentaires.

Le ministre a insisté sur le fait que cette mesure ne vise aucune nationalité en particulier, mais a pour objectif de lutter contre des problèmes tels que la fraude en ligne et autres abus. La Thaïlande reste déterminée à accueillir les touristes tout en garantissant la sécurité nationale. – VNA

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#Thaïlande #durée du séjour
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