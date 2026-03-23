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Le Laos ouvre la première session de sa 10e Assemblée nationale

La 10e Assemblée nationale du Laos a ouvert sa première session à Vientiane le 23 mars, sous la présidence de Xaysomphon Phomvihane, membre du Bureau politique et président de la 9e Assemblée nationale.

Nguyễn Thị Vân Hà
Xaysomphon Phomvihane, membre du Politburo et président de la neuvième Assemblée nationale du Laos, prononce le discours d'ouverture de la session. (Photo : VNA)
Xaysomphon Phomvihane, membre du Politburo et président de la neuvième Assemblée nationale du Laos, prononce le discours d'ouverture de la session. (Photo : VNA)


Vientiane (VNA) – La 10e Assemblée nationale du Laos a ouvert sa première session à Vientiane le 23 mars, sous la présidence de Xaysomphon Phomvihane, membre du Bureau politique et président de la 9e Assemblée nationale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Xaysomphon Phomvihane a déclaré que la session examinerait et adopterait plusieurs questions nationales importantes, notamment la validation des mandats des députés, l'élection des hauts responsables de l'État et l'approbation du 10e plan quinquennal de développement socio-économique du pays pour la période 2026-2030.

Les parlementaires doivent également examiner, en principe, un projet de ligne ferroviaire reliant le canton de Thakhek, dans la province de Khammuon, à Mu Gia, à la frontière entre le Laos et le Vietnam, selon un modèle de contrat de type BOT (construction-exploitation-transfert). Ils examineront également les plans opérationnels quinquennaux des principales institutions judiciaires, d'inspection et d'audit, ainsi que le programme législatif de l'Assemblée nationale pour la période 2026-2030.

Lors de la séance d'ouverture, les députés ont réélu Xaysomphon Phomvihane à la présidence de la 10e Assemblée nationale. Thongloun Sisoulith a été élu président du Laos, Viengthong Siphandone vice-président et Sonexay Siphandone Premier ministre, ainsi que six vice-Premiers ministres.

La session a également approuvé des nominations clés dans les domaines judiciaire et de contrôle, notamment celles des présidents de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, de l'Inspection générale de l'État et de l'Organisme national de contrôle des finances publiques.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Assemblée nationale du Laos
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