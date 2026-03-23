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Les Philippines autorisent temporairement la vente de carburant de qualité inférieure

Le gouvernement philippin a temporairement autorisé la circulation de carburant de qualité inférieure sur le marché intérieur afin d'atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement énergétique.

Les Philippines autorisent temporairement la vente de carburant de qualité inférieure


Hanoï, 23 mars (VNA) – Le gouvernement philippin a temporairement autorisé la circulation de carburant de qualité inférieure sur le marché intérieur afin d'atténuer l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement énergétique.

Le ministère de l'Énergie (DOE) a annoncé avoir publié une circulaire autorisant l'introduction temporaire et contrôlée de produits pétroliers Euro II pour certains usages dans les transports et l'industrie. Cette circulaire fait suite à des consultations menées la semaine dernière auprès des industries pétrolière et automobile.

Les produits pétroliers Euro II sont conformes aux normes d'émissions européennes établies au milieu des années 1990, spécifiquement conçues pour limiter la pollution des moteurs de véhicules. Ces produits présentent des niveaux de pollution plus élevés que les carburants modernes et plus propres tels que les Euro IV ou Euro V.

La ministre de l'Énergie, Sharon Garin, a précisé que cette autorisation est ciblée et strictement encadrée, et qu'elle ne remplace pas les normes Euro IV en vigueur dans le pays, qui restent applicables en vertu des lois et réglementations existantes.

Conformément à la circulaire, l'utilisation provisoire des carburants Euro II est limitée aux véhicules en circulation de 2015 et antérieurs, aux jeepneys traditionnels, aux applications industrielles telles que les centrales électriques et les générateurs, ainsi qu'au secteur maritime et du transport maritime.

Afin de prévenir toute utilisation abusive et de préserver l'intégrité du produit, le ministère de l'Énergie (DOE) a annoncé que les acteurs de la filière aval pétrolière doivent assurer une séparation complète des carburants Euro II et Euro IV tout au long des étapes de stockage, de transport et de distribution.

Il a ajouté que les acteurs souhaitant proposer des carburants Euro II doivent également en informer les autorités compétentes, par l'intermédiaire du Bureau de gestion de l'industrie pétrolière, et identifier les points de vente où ces produits seront disponibles.

Le DOE a précisé que le respect de la réglementation sera contrôlé par des prélèvements et des analyses aléatoires de produits dans les installations de la filière aval pétrolière. Afin de protéger les consommateurs, le DOE exige l'affichage visible d'avertissements dans les stations-service et autres points de vente proposant des produits Euro II.

Ces avertissements doivent clairement indiquer que le carburant répond aux spécifications Euro II et que les consommateurs doivent vérifier sa compatibilité avec leur véhicule avant utilisation. - VNA

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