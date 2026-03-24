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Les Philippines appellent à une coopération renforcée au sein de l'ASEAN+3 pour accroître leur résilience financière

Alors que chaque pays de l'ASEAN est confronté à ses propres difficultés internes, une approche régionale coordonnée est essentielle pour préserver la stabilité et renforcer la résilience face aux chocs externes.

Les Philippines appellent à une coopération renforcée au sein de l'ASEAN+3 pour accroître leur résilience financière

Hanoï, 24 mars (VNA) – Les Philippines, qui assureront la présidence de l'ASEAN en 2026, appellent à des mesures concrètes pour renforcer la résilience financière et approfondir la coopération entre les pays de l'ASEAN+3, a déclaré leur ministère des Finances le 23 mars.

Le ministère a souligné qu'une collaboration plus étroite entre les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu'avec la Chine, le Japon et la République de Corée, est de plus en plus cruciale dans un contexte d'incertitude mondiale.

Il a ajouté que, malgré les difficultés internes que chaque pays rencontre, une approche régionale coordonnée est essentielle pour préserver la stabilité et renforcer la résilience face aux chocs externes.

Dans ce cadre, les Philippines plaident pour des mécanismes régionaux de financement des risques de catastrophe plus robustes afin de faire face aux menaces liées au climat, selon le ministère.

Le cadre ASEAN Plus Trois sert de plateforme de dialogue sur les développements financiers et macroéconomiques, ainsi que pour la gestion des risques communs. - VNA

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#Philippines #coopération renforcée #ASEAN+3
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