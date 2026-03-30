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La BM approuve un prêt d'un milliard de dollars pour soutenir l'agriculture philippine

La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt d'un milliard de dollars destiné à stimuler la productivité agricole et à renforcer la résilience climatique du système alimentaire philippin.

La BM approuve un prêt d'un milliard de dollars pour soutenir l'agriculture philippine


Hanoï, 30 mars (VNA) - La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt d'un milliard de dollars destiné à stimuler la productivité agricole et à renforcer la résilience climatique du système alimentaire philippin.

L'institution financière basée à Washington a récemment annoncé que son Conseil d'administration avait officiellement donné son feu vert au financement du Projet de transformation agricole durable des Philippines (PSAT), qui vise à soutenir des réformes sectorielles dans le pays.

Cette initiative contribuera à moderniser les pratiques agricoles, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à créer des emplois, bénéficiant ainsi à au moins cinq millions d'agriculteurs philippins à travers le pays.

« Il s'agit d'un investissement transformateur pour le secteur agricole philippin », a déclaré Zafer Mustafaoğlu, directeur de la division de la Banque mondiale pour les Philippines, la Malaisie et le Brunei.

« En mettant en place les politiques, les systèmes et les partenariats appropriés, ces projets rendront l'agriculture plus productive, compétitive et adaptée au climat. » Les agriculteurs seront mieux armés pour augmenter leurs revenus, résister aux aléas climatiques et fournir aux ménages philippins une alimentation plus sûre et plus abordable, a-t-il ajouté.

Le PSAT introduira des pratiques agricoles intelligentes face au climat, notamment une meilleure gestion des semences et des nutriments, des techniques d'économie d'eau et de réduction des gaz à effet de serre, ainsi que la réduction des pertes après récolte.

Il aidera également les agriculteurs à diversifier leurs activités, à dynamiser les exportations agroalimentaires en facilitant l'accès aux cultures à haute valeur ajoutée et aux laboratoires de certification à l'exportation, à améliorer l'accès aux marchés et à moderniser la logistique.

Le PSAT mettra également en place un nouveau système de bons numériques pour accélérer et rendre plus transparente la distribution des intrants agricoles, en liant les dépenses publiques à des gains mesurables en termes de rendements et de revenus.

De plus, il modernisera davantage le ministère de l'Agriculture en renforçant les pratiques budgétaires, de gestion des données et d'approvisionnement.

Cette nouvelle initiative vise à apporter des avantages concrets aux agriculteurs comme aux consommateurs. Les agriculteurs bénéficieront de revenus plus élevés grâce à une productivité agricole accrue, une plus grande diversification, une meilleure résilience face au changement climatique, une réduction des pertes après récolte et une croissance des exportations agroalimentaires. Une meilleure utilisation des ressources publiques permettra d'amplifier encore ces progrès, a déclaré Mio Takada, spécialiste principal de l'agriculture à la Banque mondiale. - VNA

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#BM #prêt #agriculture philippine
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