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Les Philippines adaptent leurs réunions préparatoires à la présidence de l'ASEAN en 2026

Les Philippines optent pour l’organisation en ligne des réunions préparatoires aux sommets de l’ASEAN 2026, dans une démarche de rationalisation et d’optimisation budgétaire, tout en maintenant l’efficacité des travaux.

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. prend la parole lors d'une conférence de presse. Photo: Kyodo/VNA
Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. prend la parole lors d'une conférence de presse. Photo: Kyodo/VNA

Manille (VNA) - Le gouvernement philippin a décidé d’organiser en ligne l’ensemble des réunions préparatoires aux 48ᵉ et 49ᵉ Sommets de l’ASEAN et aux réunions connexes, afin de rationaliser les activités et de réduire les coûts dans le contexte actuel.

Selon un communiqué du 27 mars du Palais présidentiel, cette décision s’inscrit dans les orientations du président Ferdinand R. Marcos Jr. visant à ajuster le programme de la présidence philippine de l’ASEAN en 2026, en se concentrant sur les priorités essentielles et en supprimant les activités non indispensables.

Le secrétaire exécutif chargé des réunions de l’ASEAN, Ralph Recto, a indiqué qu’environ 650 réunions à tous les niveaux seront tenues en format virtuel. En tant que président du Conseil national d’organisation de l’ASEAN 2026, il a assuré que cette adaptation n’affectera pas la qualité des échanges ni l’efficacité des résultats.

Un mémorandum publié le même jour confie au ministère des Affaires étrangères la coordination des réunions diplomatiques, l’ajustement des contenus et des messages des documents officiels, ainsi que l’orientation des agences concernées au sein des trois piliers de l’ASEAN.

Les autorités estiment que cette rationalisation permettra de réaliser des économies budgétaires significatives, ouvrant la voie à une réaffectation des ressources en faveur des populations affectées par la crise énergétique mondiale.

Manille réaffirme toutefois son engagement à faire de l’ASEAN non seulement un forum de dialogue, mais aussi un moteur d’action coordonnée et de leadership régional en période de crise.

Le 48ᵉ Sommet de l’ASEAN et les réunions connexes, prévus les 8 et 9 mai à Cebu, se tiendront comme prévu et aborderont des enjeux urgents tels que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et les travailleurs migrants. -VNA

#ASEAN #Philippines #réunions préparatoires
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