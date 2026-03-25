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La Thaïlande extrait du calcium biosourcé des déchets de poisson

Des chercheurs de l'Université de Technologie Rajamangala de Thanyaburi (Thaïlande) ont mis au point une méthode d'extraction du calcium à partir de sous-produits de l'industrie de transformation du poisson, transformant ainsi ce qui est considéré comme un déchet en un produit à haute valeur ajoutée.

La Thaïlande extrait du calcium biosourcé des déchets de poisson

Bangkok, 25 mars (VNA) - Des chercheurs de l'Université de Technologie Rajamangala de Thanyaburi (Thaïlande) ont mis au point une méthode d'extraction du calcium à partir de sous-produits de l'industrie de transformation du poisson, transformant ainsi ce qui est considéré comme un déchet en un produit à haute valeur ajoutée.

Une équipe de la Faculté de Médecine Intégrative, dirigée par le professeur associé Watchara Damjuti, a développé une méthode d'extraction du calcium à partir des parties rejetées du tilapia à menton noir, notamment les têtes, les arêtes, les écailles et les queues – des matériaux généralement considérés comme des déchets et une source de pollution.

Les analyses en laboratoire ont révélé que le produit était exempt de métaux lourds et de contamination microbienne, avec une teneur en calcium de 12 à 15 %, comparable à celle du calcium extrait d'autres espèces de poissons comme le saumon.

L'équipe de recherche a indiqué que ce complément alimentaire pourrait contribuer à renforcer les os et les dents, à réduire le risque d'ostéoporose et à soutenir les fonctions musculaires et nerveuses. Cela offre une source alternative et accessible de calcium pour les consommateurs de tous âges, notamment les personnes âgées.

En Thaïlande, l'apport quotidien recommandé en calcium est d'environ 1 000 milligrammes, mais beaucoup de personnes n'atteignent pas cet apport, en partie à cause d'une faible consommation de produits laitiers.

Outre les compléments alimentaires, le biocalcium extrait présente des applications potentielles dans les produits de soins personnels et de santé, comme le dentifrice. Les chercheurs ont noté que cette méthode permet également de réduire les déchets, les odeurs et la contamination des eaux usées provenant des industries de transformation du poisson.

Le professeur associé Watchara a déclaré que cela démontre comment la recherche scientifique, la médecine intégrative et la gestion durable des ressources peuvent collaborer pour créer de la valeur. - VNA

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