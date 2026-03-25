Singapour reporte la surtaxe sur le carburant d'aviation durable en raison du conflit au Moyen-Orient

Singapour (VNA) - La surtaxe sur le carburant d’aviation durable pour les vols au départ de Singapour est reportée en raison de l’impact du conflit au Moyen-Orient, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) le 25 mars.

La surtaxe s'appliquera désormais aux passagers quittant Singapour à partir du 1er janvier 2027, munis de billets d'avion achetés à partir du 1er octobre 2026.

Les passagers voyageant au départ de Singapour à partir du 1er janvier 2027 devront s'acquitter d'une taxe comprise entre 1 et 41,6 dollars singapouriens, qui servira à l'achat de carburant d'aviation durable, principalement fabriqué à partir de ressources non fossiles telles que les huiles usagées ou les déchets agricoles.

La CAAS a indiqué que cette décision de report a été prise compte tenu de l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient sur les compagnies aériennes et les passagers.

Han Kok Juan, directeur général de la CAAS, a souligné que Singapour reste fermement engagée dans la décarbonation du secteur aérien.

Singapour s'était précédemment fixé pour objectif que les carburants d'aviation durables représentent 1 % du kérosène utilisé dans les aéroports civils du pays en 2026, avec pour ambition d'atteindre 3 à 5 % d'ici 2030. -VNA